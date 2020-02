Matrimonio | Ecco quando non serve la wedding planner: i 5 tipi di matrimonio a cui non serve assolutamente il supporto di una persona esterna

Stai decidendo di sposarti e tutti ti consigliano di contattare all’istante una Wedding planner per l’organizzazione? Ebbene, prima di scapicollarti a chiamare la prima coordinatrice di matrimoni fai un respiro e pensa: Come vuoi che sia il tuo matrimonio? Quante persone avevi pensato di invitare? Se la tua risposta sarà: Voglio una cerimonia intima con non più 50 invitati, allora rilassati, a te la wedding planner proprio non serve. Perché? semplice, rientri tra i 5 tipi di matrimonio per i quali chiamare una coordinatrice di eventi è proprio inutile. Se, pensi, invece di fare le “cose un pò più in grande”, ti consiglio sempre di porti alcune domandine prima di telefonare qualsiasi altra persona per il tuo matrimonio. Magari rientri nei 5 tipi di matrimonio dove non serve la wedding palnner e, ti dirò, meglio così! Anzitutto perché andresti a risparmiare una marea di soldi (ovviamente le wedding planner si fanno pagare perché, beh, sono brave in quello che fanno) ma se puoi evitare perché a te proprio non serve, allora perché spendere soldi inutilmente? Insomma, scopri se anche tu rientri in queste 5 categorie di matrimoni e valuta le varie opzioni nell’organizzare il giorno delle tue nozze con le sole tue forze!

Potrebbe interessarti anche: Matrimonio | Come si dividono le spese tra gli sposi?

Matrimonio | Ecco quando non serve la wedding planner

Il coordinamento del matrimonio è il servizio rivoluzionario per le spose che sono attente ai dettagli e tengono tantissimo al giorno del proprio matrimonio. Non importa che tu stia sognando questo giorno da tanto o abbia iniziato a organizzare tutto in pochi mesi, resta che ci stai dedicando impegno e tempo per rendere davvero memorabile un giorno speciale. Non un giorno qualunque, ma il giorno del tuo matrimonio, che è tutt’altra storia.

Perché se il compleanno ritorna ogni anno e le ricorrenze possono essere diverse da festeggiare in modi diversi, a seconda di come ti senti, il matrimonio è uno solo: non si replica, non lo puoi rifare, hai solo un tentativo. Non è che dici “il prossimo anno andrà meglio”, proprio non potrai dirlo e, per di più, se sarà un disastro ci saranno filmini, video e foto a confermartelo per sempre! Ecco, ora non vorrei spaventarti ma, tutto questo per dirti che bisogna fare le cose in un certo modo, e con “in un certo modo” intendo bene! Ma, non sempre una wedding planner è la risposta esatta, dipende da che tipo di matrimonio vuoi per te e tuo marito. In alcuni casi, la wedding planner proprio non serve, e se hai al tuo fianco delle persone che ti supportano (e sopportano) allora sarai tu stessa ad essere la wedding planner del giorno più importante della tua vita. Come scoprirlo? Decidi se a te serve o meno l’aiuto della wedding planner se rientri in uno di questi 5 tipi di matrimonio

Potrebbe interessarti anche: Abito da sposa perfetto? Sceglilo in base alla forma del tuo corpo

I 5 tipi di Matrimonio a cui non serve la wedding planner

Se il tuo matrimonio rientra in una di queste 5 categorie di nozze, allora puoi decidere tranquillamente di fare a meno della wedding planner. Ricorda che non c’è giusto o sbagliato nel matrimonio, c’è solo quello che è giusto per te e per come siete tu e lui e volete ricordare la vostra festa. Quindi, il primo punto è il più semplice:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

1. Il tuo matrimonio sarà intimo

Se pensi che il tuo matrimonio sarà all’insegna dell’intimità, poche persone (max 50) tra famigliari e amici, allora potrai far a meno di contattare una wedding planner.

Non ti servirà l’aiuto di una wedding planner perché quasi sicuramente in questo tipo di matrimonio gli invitati sono amici strettissimi, parenti che già si conoscono e non ci sono grossi problemi logistici.

Di solito, così poche persone stanno tutte nella stessa sala a mangiare, non creano problemi di parcheggio, di solito per così pochi ospiti ti impegni a fare qualcosa di curato ma di non troppo complicato. Cerimonia, pranzo o cena, momento di chiacchiera, bomboniere e saluti. Insomma, pagare una terza persona affinché ti organizzi qualcosa che tu stessa potresti fare da sola, è solo uno spreco di soldi e di tempo.

2. Il tuo matrimonio sarà semplice

Un po’ come il punto appena descritto, anche per questo genere di matrimonio, non ti servirà l’aiuto della wedding planner. Hai deciso che il tuo matrimonio sarà all’insegna della semplicità con poche “cerimonie”? Bene, in tal caso, puoi farcela da sola o, al massimo, con il supporto di qualche amica fidata.

Magari tu rientri tra quelle spose che non amano particolarmente i dettagli, che non si curano delle minime cose, non perché per te il matrimonio sia poca roba, ma semplicemente pensi che sia una “festa” come un’altra.

Sei tra quelle sposine che pensano: “I fiori ci sono, l’abito pure, la cerimonia è confermata e si mangia bene. Stop.”

La differenza tra band o DJ, intrattenimento e giochi, segnaposti e bomboniere non conta ai fini di quello che per loro è importante. Ecco se ti rispecchia tale descrizione, di solito, in un matrimonio così semplice, la presenza di una wedding planner è davvero inutile.

Potrebbe interessarti anche: Organizzazione matrimonio | Il wedding diary per prenderti i giusti tempi

3. Il tuo matrimonio si svolgerà in una location organizzata

Se leggi questo punto, forse sarai molto felice della tua scelta. Hai appena deciso di lavorare con una location estremamente organizzata che ti ha tolto ogni pensiero. Oltre al cibo e al posto, già dal primo incontro ti fornito il Piano B, la musica, il fotografo, ti allestisce la confettata e ti ha dato il numero della loro fiorista.

Non importa se il tuo matrimonio sarà uguale a quello del giorno prima e sarà identico a quello del giorno dopo, se quello che ti propongono è un lavoro seriale. A loro non interessa che la personalizzazione sia al minimo sindacale, tanto difficilmente avranno gli stessi invitati nello stesso anno lavorativo. Quindi tutto sembrerà ben organizzato e preciso, esattamente come ogni cosa senza personalizzazione. È sempre quella quindi funziona bene per forza.

A te non importa che sia tutto uguale, d’altronde tu hai scelto le rose rosse e la sposa del giorno dopo le rose bianche, non è uguale, giusto?

Quindi, se la tua location appartiene a questo tipo di organizzazione, la wedding planner proprio non ti servirà. Non potrebbe aggiungere niente di più essendo già tutto organizzato, preciso e regolare come ogni giorno lavorativo.

Potrebbe interessarti anche: Matrimonio | Organizzarlo in meno di 6 mesi? Ecco come fare

4. Il tuo matrimonio prevede amiche e familiari presenti nell’organizzazione

Non importa se ti stanno facendo impazzire, se tra loro non parlano e se ti dicono tutto e il contrario di tutto. Non importa nemmeno che tu ti senta spaesata e senza il controllo del tuo matrimonio.

In quel modo hai trovato tutti i fornitori e sembra che tutto sia fatto. A te piace poco ma tua sorella insiste che “si fa così”? E allora è giusto. In questo genere di matrimonio la wedding planner non ti servirà perché ne avrai a disposizione già un’infinità tra amiche, sorelle, cugine e zie! La wedding planner si rapporta con la sposa e solo con lei, in questo caso non ti servirà il suo aiuto.

E visto che il giorno del matrimonio è uno solo e tu ci tieni che le persone intorno a te siano felici e possano vantarsi di averti aiutata (fa nulla se niente è venuto come tu speravi, ma come piace a loro), allora la wedding planner non ti serve.

Potrebbe interessarti anche: Matrimonio | Quali date non devi mai scegliere per sposarti

5. Se non ti fidi dei fornitori

Vi sono molte spose che non si fidano dei fornitori in genere. Non so come questo sia possibile, ma molte spose stanno sempre attente e all’allerta prima perché pensano subito che qualcuno sbagli qualcosa e non mantenga fede agli accordi presi. Si fanno domande del tipo: “E se il fiorista mettesse ben una rosa in meno rispetto alle 100 che ti ha scritto sul preventivo?” oppure: “E se il catering si dimenticasse il terzo giro di risotto?”

Ecco se sei una di quelle spose che proprio non si fidano a delegare a terzi niente di niente, allora la wedding planner non fa al caso tuo. Perché, appunto, la wedding planner organizza l’intero matrimonio e per farlo ha bisogno che la sposa si fidi dei propri consigli e della propria professionalità.

Se rientri in uno dei casi elencati qui sopra, allora, la wedding planner non fa proprio per te. Perché la fiducia è l’unico ingrediente che serve per aiutarti ad organizzare il matrimonio dei tuoi sogni.

Potrebbe interessarti anche: Gli errori più comuni nell’organizzazione del matrimonio | Ecco come evitarli

Quanto costa una wedding planner?

Per tutte quelle spose che, invece, vogliono l’aiuto di una wedding planner ma sono ancora in dubbio su quanto potrebbe costare, ecco alcuni prezzi, ovviamente, indicativi, di quanto una wedding planner professionista potrebbe chiedere per l’organizzazione di un matrimonio.

Il costo di un wedding planner solitamente viene calcolato in tre modi:

Una percentuale inclusa nel budget stabilito per il matrimonio, che può arrivare fino al 20%. Una commissione sul singolo servizio effettuato. Un prezzo fisso al di fuori del budget nuziale.

Ci sono persino wedding planner che ricevono una commissione dal fornitore selezionato dagli sposi per averlo presentato agli stessi, ma non lo fanno tutti.

Attualmente infatti non esiste un listino prezzi, ecco perché ci tengo a precisare che i prezzi che vado esponendoti sono solo indicativi, inoltre il costo di un wedding planner dipende dal tipo di servizio richiesto.

I servizi erogati agli sposi vanno da un full service (in media costa 2.000 €), alla sola presenza dello stesso come coordinatore il giorno delle nozze (in media costa 700 €); ma puoi affidargli anche solamente la ricerca della location e dei fornitori adatti alla vostra idea e budget di nozze (in media costa 400 €).

Esistono addirittura alcuni wedding planner che offrono vantaggiosi pacchetti matrimoniali all inclusive e così, un matrimonio che include catering, allestimento floreale, servizio fotografico e consulenza di wedding planning, può venire tranquillamente a costare 10,000 euro per 100 invitati, un prezzo davvero conveniente!

(Fonte:sposiamocirisparmiando.it)