Coronavirus | Nicola Zingaretti è guarito: le sue prime dichiarazioni

Luca Zingaretti è guarito dal Coronavirus: per due volte i suoi tamponi sono risultati negativi e il segretario del Partito Democratico può tornare a lavorare.

Per ben 23 giorni consecutivi Nicola Zingaretti è stato in isolamento totale. Il segretario del PD ha sofferto i sintomi del Coronavirus in maniera non troppo grave, tanto che i medici non hanno mai ritenuto strettamente necessario ricoverarlo in ospedale.

Nonostante questo, per evitare che Zingaretti potesse contagiare i membri della sua famiglia, il segretario ha rispettato con estremo rigore il distanziamento sociale e tutte le misure necessarie a limitare il diffondersi della malattia.

Dopo quasi quattro settimane dalla comparsa dei primi sintomi, Nicola Zingaretti ha potuto lanciare via social un messaggio di ringraziamento e di speranza.

In primo luogo Zingaretti ha voluto ringraziare tutti gli operatori della sanità che hanno curato lui e che si stanno prendendo cura di tutti gli ammalati d’Italia, quindi ha voluto ringraziare amici e familiari che non lo hanno mai lasciato solo in un momento così difficile.

Un pensiero è poi stato rivolto a tutti coloro che sono in cura e che ancora stanno combattendo contro quello che il segretario dei Democratici ha definito “La Bestia e, naturalmente, a tutti coloro che non ce l’hanno fatta.

Il segretario ha poi voluto riprendere il proprio ruolo politico sottolineando il grande bisogno di unità del nostro Paese, che non può essere lasciato in pasto a divisioni politiche e sociali durante la battaglia più dura della sua storia contemporanea dopo la Seconda Guerra Mondiale.

C’è però da sottolineare che il riferimento a “La Bestia” non passa inosservato: è così che viene chiamata dagli addetti ai lavori la squadra di professionisti che si occupa della comunicazione di Matteo Salvini il quale, nelle ultime ore, è stato ospite di Barbara D’Urso per fare una pubblica manifestazione della sua fede cristiana.

