GF Vip | Ursula Bennardo ha aspramente criticato Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, sul suo profilo Instagram

Continua lo scontro tra le due compagne dei concorrenti del GF Vip! Stiamo parlando, ovviamente di Ursula Bennardo e Barbara Eboli che nel corso di queste ore se ne stanno dicendo di tutti i colori sui rispetti profili social.

La compagna di Sossio Aruta ha deciso di rispondere alla domanda di una fan, che le chiedeva cosa ne pensasse, dopo tutto quello che è successo tra loro, della fidanzata di Licia Nunez e la risposta non è tardata ad arrivare.

“Tutto quello che si dice alla fine parla da sé” ha esordito la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “La reputo una donna volgare e immatura” ha proseguito. “Ora prova a nascondersi dietro a un dito, ma povera ha fatto una bruttissima figura” ha detto senza peli sulla lingua. “Mi spiace soltanto che gente così grande dia un esempio così squallido” ha concluso.

Gli scontri tra Ursula Bennardo e Barbara Eboli non accennano in nessun modo a volersi fermare.

Leggi anche:

GF Vip | Serena Enardu ammette: “Pago vuole capire se sono quella giusta”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ursula Bennardo elogia Sossio Aruta al GF Vip: “Sono orgogliosa del mio uomo”

Ursula Bennardo, che già ieri aveva litigato con la fidanzata di Licia Nunez, ha voluto però elogiare anche il comportamento di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip.

Molti telespettatori, infatti, hanno scritto alla dama di aver completamente rivalutato il cavaliere che durante la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne non li aveva colpiti in maniera positiva.

Leggi anche:

GF Vip | Paola Di Benedetto scrive a Fede: “Questa volta c’ero io”

“Finalmente oggi in molti si stanno ricredendo sul suo conto, comprendendo il motivo per cui mi sono innamorata di lui” ha scritto la compagna di Sossio Aruta, tra l’altro durante la scorsa diretta di mercoledì lui ha avuto un forte scontro con Antonio Zequila. “E’una persona unica nella sua spontaneità” ha proseguito la dama. “Sono orgogliosa della persona perbene che è il mio uomo” ha concluso.

Leggi anche:

Grande Fratello pilotato dagli autori? Luca Argentero fa chiarezza

Il pubblico del GF Vip si è appassionato alle vicende che vedono coinvolte le due compagne dei concorrenti di Alfonso Signorini. Che il prossimo anno le vedremo nella casa più spiata d’Italia?