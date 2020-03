Uomini e Donne | Gemma Galgani dopo aver preso parte al Trono Over è approdata anche ad Amici di Maria De Filippi

Gemma Galgani è un personaggio che sicuramente non ha bisogno di nessun tipo di presentazione. La dama è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari frequenta gli studi Elios di Roma da diversi anni e vanta un curriculum di tutto rispetto, visto che ha preso parte anche a Selfie, Temptation Island, Verissimo, Pomeriggio 5. Ma Gemma ora si è spinta ben oltre, “approdando” anche ad Amici 19.

No, la dama non si aggiungerà alla classe di quest’anno per provare al pubblico del piccolo schermo i propri talenti artistici. Gemma è da sempre una fan del programma, famoso è il suo amore per il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso, e per questo motivo ci ha tenuto a mandare un video di incoraggiamento ai ragazzi per la semi finale di questa sera.

Gemma Galgani ha registrato un video messaggio per i ragazzi di Amici 19, dando loro qualche piccolo consiglio.

Gemma Galgani di Uomini e Donne: il video messaggio per i ragazzi di Amici 19

Gemma Galgani, che poco prima aveva rivelato un retroscena sul suo passato sul magazine di Uomini e Donne, ha consigliato ai ragazzi di Amici di Maria De Filippi di provare a superare le loro insicurezze. Soltanto in questo modo potranno essere ancora più forti sul palco e trasmettere emozioni ancora più forti al pubblico del piccolo schermo che non vede l’ora di assistere allo spettacolo di questa sera.

“Siete davvero tutti bravissimi e se posso permettermi di darvi un consiglio, vi dico di lavorare sulle vostre incertezze” ha esordito la dama del Trono Over. “Vi renderanno sicuramente più sicuri e sappiate che io vi amo uno ad uno perché siete in grado di trasmettermi grandissime emozioni” ha proseguito la dama. “Non vorrei essere nei panni della giuria di questa sera perché siete talmente bravi che sicuramente mi creereste non poche difficoltà” ha concluso Gemma Galgani di Uomini e Donne.

Che questo messaggio di incoraggiamento abbia fatto bene a Javier Rojas che ieri ha avuto un crollo ad Amici 19?