GF Vip | Sossio Aruta si è duramente scagliato contro Licia Nunez, affermando che al di fuori del programma ha un esercito pronto a difenderla

Al GF Vip non sembrano volersi placare le tensioni tra i concorrenti di Alfonso Signorini, malgrado domani molti di loro diranno per sempre addio alla casa più spiata d’Italia. Nonostante ciò, gli screzi tra di loro sono all’ordine del giorno.

Sossio Aruta ha confidato che Licia Nunez, a differenza degli altri concorrenti, all’esterno del gioco gode dalla “protezione” di qualcuno, qualcuno che sostiene solo lei e non gli altri concorrenti.

“Lei è protetta, ha un esercito di persone che la sostengono” ha esordito l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. “Sono persone che noi non abbiamo alle spalle, persone che fanno sentire la voce alta” ha proseguito il compagno di Ursula Bennardo. “Lei dovrebbe essere valutata in base alla sua persona e non perché rappresenta altro”.

Sossio Aruta ha fatto una forte insinuazione su Licia Nunez al GF Vip, rivelando che l’attrice godrebbe della “protezione” della comunità LGBT, che voterebbe in suo favore a prescindere dai suoi atteggiamenti nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente quest’affermazione ha fatto arrabbiare, e non poco, Barbara Eboli, fidanzata di Licia, che ha subito commentato il tutto.

GF Vip | Fidanzata di Licia Nunez interviene contro Sossio: “E’ omofobo”

La fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, come anticipato, ha ovviamente replicato il tutto affermando che Sossio Aruta al GF Vip è una persona omofoba ed un troglodita.

“Mio caro Sossio, la colpa è tua” ha esordito Barbara, tra l’altro di recente la sua compagna si è lasciata andare ad uno sfogo sulla scomparsa di suo padre. “Ogni volta che rimani in mutande, una donna diventa omosessuale e l’esercito di Licia non fa altro che crescere” ha proseguito la donna.

“Non sei altro che un troglodita ed una persona omofoba” ha poi aggiunto Barbara Eboli contro Sossio Aruta al Grande Fratello Vip.

Molto probabilmente, visto che la scorsa volta Ursula ha litigato con la fidanzata di Licia Nunez, la compagna di Sossio potrebbe intervenire nuovamente sul suo profilo Instagram.

Il pubblico, come al solito, sembra essersi diviso. Alcuni sono a favore del pensiero di Licia, mentre altri fanno il tifo per Sossio che è il primo finalista di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.