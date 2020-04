GF Vip | Sossio Aruta ha violato il regolamento del reality show di canale 5, facendo piangere il modello Andrea Denver

Il GF Vip è agli sgoccioli. Ancora qualche giorno e questa quarta edizione giungerà, nel bene o nel male, al termine. Nonostante ciò i colpi di scena non accennano a voler diminuire.

Qualche ora fa, infatti, il primo finalista Sossio Aruta ha violato il regolamento della casa più spiata d’Italia, facendo piangere il suo compagno di viaggio, che è in nomination per scoprire se sarà o meno uno dei finalisti di quest’edizione, Andrea Denver. Che cosa ha combinato l’ex protagonista del Trono Over?

Sossio Aruta ha violato il regolamento del GF Vip, raccontando ai suoi compagni di viaggio della morte di Kobe Bryant, il cestista morto lo scorso 26 gennaio insieme a sua figlia durante il corso di un incidente aereo.

Sossio Aruta parla della morte di Kobe Bryant ad Andrea Denver al GF Vip

Sossio Aruta, che è stato punzecchiato da Licia Nunez dopo la sua uscita al Grande Fratello Vip, ha iniziato a raccontare della morte di Kobe Bryant ai suoi compagni di viaggio.

In particolare, il compagno di Ursula Bennardo si stava rivolgendo ad Andrea Denver e Paolo Ciavarro, raccontando la tragica scomparsa dello sportivo avvenuta lo scorso 26 gennaio. Ciò è assolutamente vietato dal regolamento in quanto, tranne per casi del tutto eccezionali come lo scoppio della pandemia per il coronavirus, i concorrenti non devono venire a conoscenza di ciò che accade al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Andrea Denver ha pianto al GF Vip realizzando della scomparsa del suo idolo. Anche se la regia del reality show ha prontamente interrotto la messa in onda del racconto di Sossio Aruta, che di recente ha duramente litigato con Teresanna Pugliese, sforando anche l’audio delle sue parole.

Molto probabilmente non verranno presi provvedimenti verso Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, considerato che mercoledì sarà l’ultima puntata di quest’edizione.