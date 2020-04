Jo Squillo | Tutti in discoteca (su Instagram), ecco “Jo in the House”

Jo Squillo | Tutti in discoteca (su Instagram), ecco “Jo in the...

Jo Squillo torna alla ribalta grazie al potere dei social network e della musica dance. Il suo salotto diventa un “club esclusivo” a disposizione degli utenti in quarantena.

La capacità di intrattenere un pubblico, talvolta, è innata. Ce ne accorgiamo maggiormente con l’ampliarsi dell’isolamento forzato: la prevenzione contro il Coronavirus prosegue e, con essa, anche i decreti governativi che impongono misure stringenti. Coercitive non a tal punto da fermare l’inventiva personale: se da una parte c’è chi usa la fantasia per trovare scuse improbabili pur di uscire da casa, dall’altra c’è chi mette il proprio estro a disposizione di una comunità: quella del Web e dei social network.

Tanti sono i vip che, in queste settimane di quarantena obbligata, hanno scelto Instagram come altoparlante principale delle proprie suggestioni e del talento che li contraddistingue: il terreno è lo stesso per molti, dunque. Solo in pochi, però, riescono a farsi apprezzare e ricordare dal pubblico della Rete. Sempre più esigente e “fugace” rispetto a quello della tivù e del cinema: basta un click per cambiare profilo da seguire. Dirette comprese.

Jo Squillo su Instagram: “Uso la musica come stimolo al pensiero positivo”

L’offerta è ampia, ma i mezzi son pochi: se la necessità che fa virtù è divenuta un mantra salvifico in questo particolare periodo storico, Jo Squillo è – senza indugio – l’esempio più fulgido di divertimento e successo con mezzi contenuti. La cantante e showgirl ha ricreato su Instagram una discoteca virtuale: sul “palco” ci sono lei e due manichini – che vanno sempre ‘curati e messi in primo piano’ – come valletti. Nel contempo luci stroboscopiche e musica Dance anni Ottanta e Novanta animano ciascuna diretta. Jo Squillo alla consolle non la ferma nessuno, le sue dirette abituali (una alle 17.00 e l’altra alle 22.00) sono seguitissime: anche tanti colleghi della musica e dello spettacolo vi prendono parte. Da Fedez e Chiara Ferragni a Simona Ventura ed Emma Marrone.

Una pioggia di consensi e commenti ad ogni appuntamento, tanto da garantirle una ribalta inaspettata. Proprio Jo Squillo – intervistata da Adnkronos e ospite in collegamento al programma del venerdì sera di La7 “Propaganda Live” – commenta questa ritrovata notorietà. Prima della pandemia non era certamente sconosciuta, ma adesso è tornata ad essere un riferimento per giovani e meno giovani amanti del divertimento e della goliardia.

“Ho pensato a questo spazio inizialmente come un appuntamento tra amici per sentirsi meno soli e tristi – spiega la Squillo – così ho rimesso un po’ a posto casa e sono ripartita da ciò che so fare meglio: usare la musica come lavatrice dell’anima e stimolo al pensiero positivo, al servizio della creatività, come incentivo alla metabolizzazione di questo periodo difficile della nostra storia”. Il risultato è sotto gli occhi e nelle orecchie di (quasi) tutti. La Squillo è la principale fonte di spensieratezza rintracciabile sul Web negli ultimi tempi, insieme a colleghi del calibro di Jovanotti e Nicola Savino. Differenti capacità, identico risultato: riuscire a staccare la spina per qualche ora senza pensare alle avversità contingenti.

