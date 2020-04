Giancarlo Magalli | “Adriana Volpe? Un momento duro, vorrei far pace”

Giancarlo Magalli ha avuto modo di riflettere sulla sua relazione con Adriana Volpe: ecco come e perché si sono evolute le cose.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe erano completamente incompatibili a livello caratteriale. Almeno, questo è quello che ha affermato il conduttore dalle pagine di Oggi.

Questo semplice stato di cose, che rovina amicizie, relazioni di lavoro e d’amore, è un fatto innegabile secondo Magalli, che recentemente sembra aver maturato il desiderio di mettere una pietra sopra all’ormai antica antipatia verso la sua ex collega Adriana Volpe.

La Volpe ha sempre affermato di essere stata pesantemente offesa da Magalli durante i difficili anni durante i quali i due hanno condotto in coppia I Fatti Vostri.

Oggi Magalli minimizza e forse con il senno di poi si sarebbe comportato diversamente nei confronti della sua collega: a fargli cambiare radicalmente prospettiva è stato il Coronavirus, che gli ha dato tanto tempo per riflettere.

Giancarlo Maglli: “La pace con Adriana Volpe? Fosse per me …”

A offrire a Giancarlo Magalli l’opportunità di seppellire l’ascia di guerra nei confronti di Adriana Volpe è stata una domanda del giornalista di Oggi, il quale ha chiesto come mai, nel pieno dell’epidemia da Coronavirus, Magalli e la Volpe non si decidano a superare il rancore che li ha visti uno contro l’altra per anni e risanare il loro rapporto.

Il presentatore si è detto più che disposto al dialogo: “Lo dice a me?” ha chiesto retoricamente. “Io vorrei chiudere questa faccenda. […] Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?”

In effetti il contenzioso tra i due ex colleghi va avanti davvero da molto tempo. Esattamente un anno fa, al principio di Aprile 2019, c’era stata la possibilità di archiviare il procedimento legale che vede i due l’uno contro l’altro.

Era stata la Volpe a citare Magalli per diffamazione aggravata e i suoi avvocati si erano fermamente opposti all’archiviazione del processo. Il giudice ha accolto le motivazioni della Volpe e dei suoi legali e il processo sta continuando.

Paradossalmente, le motivazioni per cui nacque tutto questo sembrano estremamente futili a guardarle con il senno del poi. L’episodio scatenante si verificò nel 2017, anno in cui Adriana Volpe rivelò in televisione, proprio durante I Fatti Vostri, che nel luglio di quell’anno aveva compiuto 70 anni.

Indispettito dal fatto che Adriana avesse rivelato la sua vera età, il presentatore la chiamò con una pessima parola. Quell’offesa, oltre a far infuriare la Volpe, scatenò una vera e propria polemica social che portò Magalli a doversi giustificare. Purtroppo il risultato non fu affatto quello sperato e le affermazioni di Magalli peggiorarono le cose.

“Non ce l’avevo con le donne, che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa [Adriana Volpe] a lavorare da vent’anni” aveva scritto Magalli: il Giudice per le Indagini Preliminari giudicò che questa sola frase aveva già danneggiato l’immagine pubblica della Volpe.

Alla fine della stagione televisiva del 2017, Adriana Volpe lasciò i Fatti Vostri proprio a causa dello scontro con Magalli, che subì diverse accuse di misoginia e che si è sempre lamentato, negli anni seguenti, di essere stato vittima delle voci che la stessa Adriana aveva messo in giro su di lui per portare acqua al proprio mulino.

Oggi, quindi, Magalli sembra assolutamente interessato a chiudere la vicenda perché c’è una grossa possibilità che il giudice dia ragione ad Adriana Volpe.

Il conduttore ha anche affermato di essere sinceramente dispiaciuto per il grave lutto che ha colpito Adriana Volpe nell’ultimo periodo (la presentatrice ha perduto il suocero, che aveva contratto il Coronavirus).

Adriana è già provata dalla durissima situazione vissuta dentro e fuori la casa del Grande Fratello: forse non se la sentirà di aggiungere altro stress alla sua vita e deciderà di accogliere il segno di pace lanciato da Magalli, rinunciando a ottenere soddisfazione legale contro di lui.

