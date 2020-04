Amici 19 | Il concorrente Javier Rojas ha confidato al collega Nicolai di averci provato con una ballerina professionista prima della finale

Il ballerino Javier Rojas più che essere concentrato sulle coreografie da memorizzare per la finale di Amici 19, sembra essere più interessato alle professioniste che collaborano con lui per insegnargli ciò che deve portare in scena per l’ultimo spettacolo di quest’edizione.

Che cosa è successo? Javier ha confidato a Nicolai di averci provato, durante le prove, con la ballerina Virginia Tomarchio. Virginia è nota al pubblico del piccolo schermo perché qualche anno fa ha partecipato anche lei al talent di Maria De Filippi, vincendo nella categoria danza.

“Ci ho provato con lei” ha esordito Javier. “Le ho detto che se mi eliminano, vado a casa con lei” ha proseguito. “Ma quando sono tornato da lei alle prove, se n’è andata” ha concluso.

Javier ci ha provato con una ballerina professionista ad Amici 19, facendo andare su tutte le furie i fan del programma che trovano poco chiaro il suo atteggiamento visto che fino a poco tempo fa sembrava fare gli occhi dolci prima a Talisa e poi alla sua ex fidanzata.

Javier Rojas prima della finale di Amici 19: “Devo combinare qualcosa”

Javier Rojas, che nel corso del serale ha litigato con Vanessa Incontrada, ha continuato a raccontare a Nicolai di Amici 19 che prima della fine della messa in onda del talent show di canale 5 ha tutte le intenzioni di voler combinare qualcosa.

Il ballerino, che recentemente ha avuto un crollo con Giuliano Peparini, non ha chiarito precisamente a cosa si riferisse con le sue parole, ma i telespettatori di Amici di Maria De Filippi hanno interpretato che il concorrente volesse avere un altro piccolo flirt prima che il programma volga al termine. In tal caso, come anticipato, ciò non farebbe onore al ballerino agli occhi del pubblico che non sopporta questo suo atteggiamento. Javier ha deluso il pubblico di Amici 19?

Nelle scorse ore, infatti, Javier ha confidato di aver paura che il pubblico di Amici possa giudicarlo per il suo carattere e il suo vissuto e non per il talento che ha dimostrato di avere. Sarà realmente così?