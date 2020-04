Coronavirus | Maria De Filippi ha rivelato che aveva pensato di non voler andare più in onda con Amici 19 a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo

Maria De Filippi è una delle poche conduttrici che continua regolarmente ad andare in onda nonostante l’emergenza del coronavirus in Italia. La moglie di Maurizio Costanzo ha però svelato che inizialmente non era molto favorevole con la scelta di Mediaset di voler proseguire con la messa in onda di Amici 19, in quanto avrebbe preferito interrompere la programmazione e rimandare il tutto a data da destinarsi, com’è andato con Uomini e Donne.

“C’è stato un momento in cui non ne volevo saperne di andare in onda” ha spiegato la conduttrice sul sito de Il Corriere. “Stiamo vivendo qualcosa di surreale. Controlliamo sempre i dati della protezione civile e dopo pochi secondi ti ritrovi a commentare esibizioni di canto e quadri di danza mentre guardi gli operatori indossare guanti e mascherine” ha concluso.

Maria De Filippi non voleva andare in onda con Amici 19 per il coronavirus, ma Pier Silvio Berlusconi è riuscito fortunatamente a farle cambiare idea.

Coronavirus | Maria De Filippi svela perché ha cambiato idea con Amici 19

Maria De Filippi, scegliendo di andare in onda con Amici 19 durante il coronavirus, ha dovuto adottare nuove misure di sicurezza, rispetto alle solite a cui era abituata prima che tutto questo avesse inizio.

Il pubblico non è più presente in studio, anche se questo per Beppe Vessicchio non è un male, e i ballerini devono rispettare le misure di sicurezza durante le numerose coreografie che portano in scena. Ma chi o cosa ha fatto cambiare idea alla conduttrice visto che non voleva andare in onda con il suo talent show?

Pier Silvio Berlusconi ha convinto Maria De Filippi ad andare in onda con Amici. Il dirigente ha spiegato alla conduttrice che oltre alla numerosa informazione che l’azienda offre in questo periodo, il pubblico da casa ha bisogno anche di qualcosa con cui distrarsi e chi se non meglio di lei poteva svolgere questo compito?

Per questo motivo Maria ha scelto di continuare la messa in onda del programma, anche se con enorme fatica, solo per il bene dei telespettatori. Anche se loro hanno aspramente bocciato un’esibizione perché avrebbe violato le norme da seguire per evitare il contagio da coronavirus.

Amici di Maria De Filippi, almeno per quest’edizione, è giunto al capolinea visto che venerdì sarà eletto il vincitore della classe di quest’anno. Chi tra i quattro finalisti si porterà a casa la coppa del talent show?