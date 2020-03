Amici | Il ballerino Javier Rojas ha perso la calma a causa di un giudizio negativo di Vanessa Incontrada. Alessandra Celentano è intervenuta, facendo arrabbiare Maria De Filippi

La pressione, forse per la gara forse per il periodo difficile che stiamo vivendo tutti, inizia a farsi sentire anche negli studi di Amici 19.

Durante la puntata andata in onda ieri sera, in studio ha regnato il caos, che ha oscurato un po’ il talento dei ragazzi, ma procediamo con calma. Durante una prova dedicata al ballo, Vanessa Incontrada, giudice di quest’edizione, ha dato la sua preferenza al ballerino Nicolai facendo andare su tutte le furie Javier Rojas che ha abbandonato lo studio dopo aver rimproverato l’attrice.

Alessandra Celentano e Timor sono intervenuti in favore del concorrente, facendo andare su tutte le furie Maria che provava a mettere pace, e non ad alimentare la discussione, tra il giovane ballerino e il suo giudice.

Maria De Filippi si è arrabbiata con Alessandra Celentano ad Amici 19, facendole notare che ha adottato l’atteggiamento più sbagliato in assoluto di fronte ad un ragazzo carico di stress. Non doveva assecondarlo, ma provare a farlo ritornare in sé.

Amici di Maria De Filippi: Vanessa Incontrada imbarazzata da Javier Rojas

Vanessa Incontrada, che settimana scorsa aveva chiesto ai ballerini di spogliarsi, è rimasta profondamente imbarazzata dall’atteggiamento del concorrente. Di certo, l’artista spagnola non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere soltanto perché non aveva espresso la sua preferenza per lui.

“Non ti sto dicendo che il mio giudizio sia giusto o insindacabile” ha provato a spiegare il giudice. “Semplicemente, ho preferito dare il mio voto all’esibizione che mi ha suscitato un’emozione. Tutto qui” ha concluso visibilmente imbarazzata e dispiaciuta per l’episodio.

Javier Rojas ha lasciato lo studio di Amici 19 per poi ritornarci subito dopo essersi calmato. La situazione è apparsa piuttosto tesa, tant’è che subito dopo Alessandra Celentano ha discusso con il suo collega Cannito e Maria De Filippi, tanto per non farsi mancare nulla, ha cacciato Valentin dalla gara a causa del suo atteggiamento di fronte alla sfida con Jacopo.

Una puntata decisamente difficile per Maria De Filippi che, a causa dell’emergenza legata al coronavirus in Italia, ha dovuto rinunciare agli ospiti e bloccare l’uscita dei dischi dei concorrenti di quest’edizione; ma lo show deve andare avanti garantendo un po’ di spensieratezza al pubblico di canale 5 che ieri ha scelto di premiare lo sforzo della conduttrice facendo registrare al programma ottimi ascolti.