GF Vip | Andrea Denver ha baciato le foto di Adriana Volpe, ma ha fatto subito una precisazione agli altri concorrenti di Alfonso Signorini

Il GF Vip sta per giungere al termine, l’ultima puntata è prevista per mercoledì prossimo, e gli autori di Alfonso Signorini potevano non fare un ultimo regalo ai propri concorrenti?

Nelle scorse ore, infatti, la produzione ha scelto di consegnare loro il calendario realizzato qualche tempo fa, dove immortala la maggior parte dei concorrenti di quest’edizione, tra cui Adriana Volpe.

Tutti gli inquilini della casa sono stati contenti di rivivere alcuni momenti insieme. In particolar modo Andrea Denver che si è lasciato andare ad una strana reazione nel rivedere le foto. Che cosa ha fatto il bel modello?

Andrea Denver ha baciato le foto di Adriana Volpe al GF Vip, lasciando tutti di sasso.

GF Vip | Andrea Denver chiarisce: “E’ solo un bacio innocente!”

Andrea Denver, che qualche ora fa è scoppiato in lacrime a causa di Sossio Aruta, ci ha tenuto a fare una precisazione ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip, che ovviamente lo hanno guardato un po’ perplesso nel vederlo baciare le fotografie di Adriana Volpe.

“Ho voluto salutare Adriana” ha subito chiarito il concorrente di Alfonso Signorini ai suoi compagni, visto che dopo il bacio alla foto Paola Di Benedetto lo ha bonariamente rimproverato: “Tu non stai bene”.

“Le ho dato un bacio sulla guancia” ha spiegato Andrea Denver al GF Vip. “La foto però è piccola, quindi sembra che io le stia baciando le labbra” ha proseguito il bel modello. “Giuro che è un bacio innocente” ha concluso l’amico di Adriana Volpe, che di recente è stato accusato di aver ingannato Teresanna Pugliese nella casa.

Intanto, Adriana Volpe dopo l’abbandono al GF Vip ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per averla sempre sostenuta durante il corso di quest’avventura che è stata costretta a terminare prima del previsto.