Il tortino di patate con carne tritata, una ricetta di facile preparazione, che vi porterà via pochissimo tempo. Scopriamo come prepararlo.

Il tortino di patate con carne tritata è una ricetta insolita, un connubio perfetto tra patate e carne, che rende questo piatto davvero particolare. Una alternativa alle classiche polpette servite con il purè di patate.

Si prepara facilmente, un piatto completo, da servire a cena, anche quando avete poco tempo, perchè non vi terrà a lungo ai fornelli. Inoltre si presta a diverse varianti, potete utilizzare solo la carne di bovino oppure solo quella di maiale, potete anche arricchire con la pancetta a cubetti e con della provola o scamorza affumicata. Scopriamo come prepararlo seguendo passo passo la ricetta.

Una ricetta che delizierà tutti i commensali, di facile preparazione, inoltre perfetta perchè è un piatto completo. La ricetta che vi proponiamo non prevede l’utilizzo di uova, scopriamo quali ingredienti vi serviranno per realizzare questo squisito ed irresistibile tortino.

Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mondare la cipolla e poi l’affettate finemente e la tenete da parte, lavate e pelate la carota e grattugiatela finemente.

In una padella ampia, distribuite l’olio extra vergine d’oliva, poi aggiungete la cipolla e la carota, fate appassire per qualche minuto a fiamma media, aggiungete la carne tritata. Lasciate rosolare a fiamma alta ed aggiungete il vino rosso, 2 bicchieri d’acqua, poi abbassate la fiamma. Condite con il pepe nero, l’origano e il sale, fate cuocere per 25 minuti con il coperchio, il sughetto si deve restringere ma deve rimanere un po’di parte liquida.

Nel frattempo, sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a tocchetti, trasferitele in una pentola con abbondante acqua salata e lasciatele cuocere per 15 minuti, poi le scolate. Le frullate, oppure le schiacciate con lo schiacciapatate, trasferitele in una pentola, versate il latte, il burro, un pò di sale, il pepe e la noce moscata grattugiata e fate cuocere a fiamma media per 10 minuti o fino a quando non si addenserà.

In una teglia da forno, versate la carne con il sughetto, ricoprite con le patate frullate cotte, cospargete la superficie con il pangrattato ed il formaggio grattugiato. Distribuite altro pepe se preferite, fate cuocere in forno preriscaldato in modalità ventilata a 200° per 20 minuti, poi sfornate e fate intiepidire. Servite e gustate, buon appetito.