Luna Rosa del 7 Aprile e cambiamento energetico| Ecco cosa vi accadrà

Le diverse fasi lunari hanno un impatto sulla natura e sull’uomo. Scopri quali cambiamenti ci aspettano dopo la luna rosa del 7 Aprile.

La Luna Piena influenza l’umore dell’uomo poichè la sua luminosità ha l’ effetto di ridurre il livello di melatonina, l’ormone del sonno. Di conseguenza dormiamo peggio e al risveglio potremmo manifestare stati di nervosismo e stress. Ma la super luna rosa del prossimo 7 aprile promette importanti cambiamenti a livello energetico per tutti. Questo fenomeno astronomico ci aiuterà a sviluppare tutti i campi della nostra vita e offrirà nuove opportunità da cogliere per migliorare la nostra attuale situazione. Scopri come questa luna piena cambierà la nostra spiritualità.

Luna piena del 7 Aprile, ecco cosa cambierà

Il cinema ha spesso creato intorno alla luna piena scenari in cui gli uomini si trasformano in lupi mannari e questo perchè è risaputo che a livello temporale e spirituale, questa luminosità provoca in noi notevoli cambiamenti emotivi e può influire sui nostri destini. Sei pronto a scoprire opportunità di sviluppo personale ha in serbo per te la prossima luna piena? Questa Super Luna rosa del 7 aprile potrebbe avere un doppio effetto: potrebbe provocare irritabilità o avere un effetto calmante, in ogni caso ha il potenziale di cambiare lo stato della tua vita attuale per i motivi che ti elenchiamo di seguito:

1/E’ la luna dello sviluppo spirituale

Questa nuova luna porterà diversi cambiamenti. Leggermente arancione, viene definita la luna rosa perché evoca la fioritura della primavera. La Super Luna darà il posto d’onore all’azione, un elemento essenziale per realizzare le proprie aspirazioni più profonde. Ed è l‘Ariete, che celebra i suoi compleanni in questo mese di primavera, che godrà di una meravigliosa idea che riuscirà a far fruttare. Anche l’Acquario sentirà un impulso vitale e un fuoco sacro dentro. Grazie a questo riuscirà a canalizzare quest’ultimo mostrando una straordinaria creatività cambiando radicalmente la situazione precedente in cui si sentiva bloccato, una crisi che lo aveva minato e lo aveva fatto chiudere in una bolla dalla quale ora riesce ad uscire esprimendo il suo universo ricco e all’avanguardia.

2/ E’ un evento lunare a doppio taglio

Questa congiuntura tra Giove e Plutone comportava un’energia di movimento. Questa volta, è sostituito dall’allineamento di Marte, Giove e Plutone. In questo momento, un’ondata di passione arriverà in alcuni segni dello zodiaco, implicando l’azione caratteristica dei segni di Acqua e Aria, che include Scorpione, Cancro ma anche Gemelli, Bilancia e, naturalmente, Acquario . Questa influenza dell’attività si riprenderà lentamente con una potente energia contemplativa. L’intuizione sarà lì, quindi sarà importante prestare attenzione e ascoltarla come azione. Si verificherà un fenomeno psichico che può essere caratterizzato da energia drenante o addirittura stimolante. Un evento lunare a doppio taglio, quindi, ma che si dimostrerà positivo se si sa come trarne vantaggio.

3/E’ la luna dell’afflusso di creatività

I grandi beneficiari di questa nuova luna saranno Ariete, Acquario e Scorpione. Questi tre segni dello zodiaco impareranno come organizzarsi per servire la loro inesauribile creatività, un’abilità che li aiuterà a raggiungere altezze inaspettate. Questa luna e il suo cambio energetico trasformerà la loro irascibilità in energia per praticare attività ricreative che li aiuteranno a incanalare la loro rabbia. Inoltre riusciranno a fare il punto dell’anno scorso. Determineranno i loro amici e i falsi amici, e capiranno quali sono le loro priorità. Queste domande esistenziali saranno rapidamente sostituite dall’azione necessaria per stabilire una strategia di sviluppo personale. Famiglia, amore, lavoro saranno i campi su cui vorrannoproperare. Tuttavia, dovranno stare attenti a non confondersi e a raggiungere le loro vere aspirazioni. In costante contatto con il loro vero Sé, saranno in grado di applicare i loro valori con precisione e discernimento.

4/ E’ la luna dei piaceri edonistici



I segni di Acqua e Aria saranno i migliori a trarre i benefici da questa congiuntura lunare, gli altri segni si sentiranno in qualche modo frustrati da questa luna piena. Il loro materialismo risentirà dell’ energia volatile di questa Super Luna Rosa. Tuttavia, si rifugieranno nei piaceri edonistici e potranno approfittare di questo periodo mostrando un senso di introspezione. Queste nuove domande li aiuteranno nell’attesa che questa energia inquietante passi. Trarrebbero beneficio dal calmarsi perché le prospettive saranno migliori in futuro.