GF Vip | Licia Nunez, insieme a Fernanda Lessa, sembrerebbe aver lanciato una frecciatina ad Antonella Elia e Sossio Aruta

Licia Nunez, insieme a Fernanda Lessa, ha da poco abbandonato la casa più spiata d’Italia per il volere del pubblico schermo. Le due concorrenti, nonostante la loro esperienza del GF Vip sia terminata, non sembrano voler far terminare le polemiche sulle dinamiche nate all’interno del reality show di canale 5. Che cosa è successo?

Durante una diretta su Instagram, le due ex concorrenti di Alfonso Signorini hanno commentato quanto accaduto in questi giorni e l’attrice ci ha tenuto ad elogiare il suo comportamento sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5. Fin qui nulla di male, peccato che la frase pronunciata da Licia agli occhi del pubblico della rete sia apparsa come una frecciatina ad Antonella Elia, ma ecco cosa ha detto:

“Fernanda tu lo sai perché hai vissuto con me questi giorni” ha esordito l’attrice. “Ma io sono stata una vera signora nella casa, fino all’ultimo giorno che sono rimasta dentro” ha concluso.

Licia Nunez ha provocato Antonella Elia dopo il GF Vip? Gli utenti della rete sembrano non avere dubbi.

GF Vip | Licia Nunez e Fernanda Lessa provocano Sossio Aruta? “Un vero onore”

Licia Nunez e la sua compagnia di viaggio Fernanda Lessa non si sono limitate a lanciare, forse, una provocazione ad Antonella Elia al Grande Fratello Vip, che ieri si è lasciata andare a una riflessione contro Valeria Marini, ma avrebbero pensato anche al prode Sossio Aruta.

Fernanda Lessa, che subito dopo l’eliminazione ha lanciato una frecciata a Serena Enardu e Pago, ha dichiarato che visti i personaggi che il pubblico ha scelto di mandare in finale, si sente davvero onorata ad essere uscita prima.

Anche in questa frase il pubblico della rete ha visto un chiarito riferimento a Sossio Aruta, primo finalista del Grande Fratello Vip, che più volte nella casa più spiata d’Italia si è schierato a favore di Antonella Elia.

Il pubblico, contrariamente a quanto possano pensare Licia Nunez e Fernanda Lessa dopo il GF Vip, deciderà di premiare Antonella Elia mandandola in finale?