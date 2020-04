Grande Fratello Vip | Teresanna Pugliese ha ammesso ai suoi fan su Instagram che un concorrente di Alfonso Signorini è stato poco chiaro nei suoi confronti

Teresanna Pugliese, dopo la sua uscita dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, a una settimana prima della finale, ha scelto di concedere ai suoi fedeli sostenitori una diretta attraverso il suo profilo Instagram. In modo tale da poter soddisfare le loro curiosità in merito a quest’esperienza e i retroscena inaspettati ovviamente non sono mancati.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di essere rimasta abbastanza sconcertata da Andrea Denver. In quanto ha notato, al di fuori della casa più spiata d’Italia, che le sue parole e i suoi gesti vanno in direzioni completamente opposte. Questo atteggiamento del bel modello l’ha ingannata, poiché lo immaginava completamente diverso.

“Sì, sono molto sorpresa dall’atteggiamento di Andrea Denver” ha promesso Teresanna. “Le sue parole dicevano una cosa, ma con i fatti poi faceva tutt’altro” ha proseguito. “Il suo atteggiamento mi ha ingannata su di lui”.

Andrea Denver ha ingannato Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip? La verace concorrente non sembra aver alcun dubbio a riguardo.

Teresanna Pugliese insinua il dubbio sui concorrenti del Grande Fratello Vip

Teresanna Pugliese, che aveva già commentato la sua esperienza al GF Vip 2020, non si è risparmiata nemmeno nei confronti degli altri concorrenti di Alfonso Signorini. Che cosa ha detto?

Secondo l’ex tronista di Maria De Filippi, nessuno dei concorrenti sopporta Antonella Elia, ma che farebbero buon viso a cattivo gioco.

“Posso assicurarvi che molti fingono di sopportarla” ha assicurato Teresanna. “Ma non è cosi: nessuno la tollera” ha proseguito. “Ciò che conta è quello che arriva al pubblico, fortunatamente e non quello che credono loro nella casa” ha concluso Teresanna su Antonella Elia, che recentemente si è lasciata andare ad uno sfogo contro Valeria Marini al Grande Fratello Vip.

Teresanna Pugliese dopo il Grande Fratello Vip ha assicurato ai suoi fedeli sostenitori che è alquanto dura entrare nella casa a programma già iniziato, in quanto è molto più complicato integrarsi in un gruppo già consolidato.