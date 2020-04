Una puntata ricca di colpi di scena quella della finale del Grande Fratello Vip, in cui non sono mancate le emozioni ma anche gli scontri e che però ha visto trionfare Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ce l’ha fatta e arrivando al termine della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è riuscita a guadagnarsi la vittoria, battendo tutti gli altri concorrenti. Questa che si è appena conclusa, è stata una delle edizioni più complesse nella storia del programma, a causa del periodo delicato in cui ha avuto luogo e cioè quello della pandemia di Coronavirus.

Tuttavia, il carattere deciso e forte di tutti i concorrenti e la loro capacità di dar luogo a delle trame interessanti, hanno reso appetibile quest’edizione del Grande Fratello Vip, riuscendo a tenere incollati alla tv, molti telespettatori.

Grande Fratello Vip 4 | Paola vince ma fa una scelta encomiabile e lodevole

Il trionfo di Paola Di Benedetto al Grande Fratello 4 è stato indiscusso. La modella, madre natura del programma “Ciao Darwin”, è riuscita con il suo carisma a conquistarsi l’affetto del pubblico che alla fine ha deciso di premiarla con la vittoria. Tuttavia, il motivo per cui Paola risulta essere meritevole di encomio, risiede nella sua scelta di voler devolvere l’intero montepremi appena vinto, in beneficenza.

Non tutti forse avrebbero preso la stessa decisione di Paola che in questo modo ha dimostrato al pubblico che l’ha eletta vincitrice, che la sua vittoria è stata più che meritata.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip ci ha regalato intense emozioni e non sono mancati i colpi di scena e gli scontri tra i concorrenti, come la rissa avvenuta tra Sossio e Teresanna, o la rissa avvenuta tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, ma nonostante tutto, resterà un’edizione memorabile già solo per il periodo storico in cui si è svolta.

Gina D’Antonio