Antonio Zequila al veleno su Sossio Aruta, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020: “ride bene chi ride ultimo”.

Antonio Zequila punge Sossio Aruta, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese su Instagram subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020. Eliminato nel corso della semifinale, Zequila ha assistito alla finalissima dallo studio di Roma di Cinecittà insieme a Licia Nunez. Dopo aver lanciato frecciatine a Sossio nel corso della serata, su Instagram, ha commentato la mancata vittoria di Aruta, Patrick e Antonella con cui ha avuto diversi scontri durante la permanenza nella casa.

Antonio Zequila punge Sossio Aruta, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020

Antonio Zequila non cambia idea su alcuni suoi compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e, subito dopo la finale che ha decretato Paola Dibenedetto vincitrice, ha lanciato una frecciatina a Sossio Aruta, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese su Instagram.

“Ride bene chi ride ultimo….ciao Elia…ciao Sossio…ciao Patrick…Yes…tutti i nodi vengono al pettine…“, ha scritto allegando una foto in cui ride.



La mancata vittoria di Sossio, in particolare, è la cosa che potrebbe aver reso felice Zequila che, nelle scorse ore, ai microfoni de settimanale Chi, aveva confessato che qualora avesse vinto proprio Aruta, si sarebbe ritirato dalla tv.

Nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2020, inoltre, Zequila ha attaccato Sossio accusandolo di non pagare gli alimenti all’ex moglie. “Mi ha dato dell’anti-sportivo, quando lui è stato mandato via dai campi da calcio dopo una rissa. Spero tu possa vincere così darai gli alimenti a tua moglie, visto che non gliene dai”, ha detto in diretta Zequila scatenando la rabbia di Sossio che ha confessato di aver avuto in passato alcuni problemi economici ma di aver poi pagato tutto successivamente.

“Sei un cafone. Sono sei anni che pago tutti gli alimenti. Ho attraversato un periodo buio perché non avevo i soldi. Quando li ho avuti, ho pagato anche tutti gli arretrati”, è stata la replica di Sossio.