GF Vip | Alfonso Signorini ha ammesso di essere stato profondamente dispiaciuto di aver dovuto eliminare Clizia Incorvaia

Alfonso Signorini, recentemente intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha commentato il cast della quarta edizione del GF Vip. Il conduttore, per la prima volta, ha rivelato chi ha apprezzato maggiormente, e chi no, tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Tra i vari commenti, ovviamente, non poteva mancare di certo un pensiero per Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, i due concorrenti squalificati da quest’edizione. Il primo per aver pronunciato frasi dal forte contenuto verso Elisa De Panicis e la seconda per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver per una nomination.

Alfonso ha ammesso che eliminare i due concorrenti gli è costato caro, in particolar modo per la compagna di Paolo Ciavarro. Ecco le sue parole: “Mi è costato molto eliminarli, entrambi, ma hanno detto cose inqualificabili che non potevano passare sotto banco” ha confidato il conduttore. “Solitamente nella vita non sono una persona che tende ad eliminare, cerco piuttosto di capire” ha concluso.

Alfonso Signorini è dispiaciuto per la squalifica di Clizia Incorvaia e Salvo Veneziano dal GF Vip, che forse non sono riusciti a mostrare al pubblico del piccolo schermo le loro vere personalità.

Alfonso Signorini prima della finale al GF Vip: “Antonella Elia? Non l’ho inquadrata bene”

Alfonso Signorini, che ha confidato di aver avuto paura di condurre le prime puntate del Grande Fratello Vip, ha anche rivelato cosa pensa di Antonella Elia, una delle concorrenti più discusse di questa quarta edizione del reality show più famoso del piccolo schermo.

Alfonso non ha nessun dubbio che l’ex ragazza di Non è la Rai sia una persona vera, ma non ha ancora inquadrato molti dei suoi atteggiamenti nella casa.

“Non ho mai compreso la parte aspra del suo carattere” ha ammesso il conduttore su Antonella Elia al GF Vip, che ieri è stata visitata dal medico perché ha battuto la testa sul pavimento. “Non capisco nemmeno questa sua voglia di voler aggredire sempre verbalmente gli altri concorrenti” ha concluso il conduttore.

Intanto mancano poche ore e anche questa quarta edizione del reality show di canale 5 giungerà al termine. Ancora poco tempo, quindi, a disposizione per decidere se Antonella Elia sarà una delle finaliste del GF Vip oppure se il suo percorso terminerà senza avere la possibilità di arrivare sul podio.