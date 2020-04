GF Vip | Paola Di Benedetto ha confidato, durante un gioco organizzato dagli autori, che avrebbe schiaffeggiato un ex concorrente di Alfonso Signorini

Momenti di confessioni al GF Vip! Mancano poco più di 24 ore alla puntata finale e i concorrenti di Alfonso Signorini hanno scelto di sottoporsi ad un gioco suggerito dagli autori. Quale? Cosa avrei fatto se…

Gli abitanti della casa più spiata d’Italia, a turno, dovevano pescare un biglietto contenente il nome di uno degli ex concorrenti e dire cosa avrebbero fatto o detto sul suo conto. Paola Di Benedetto, come tutti gli altri, ha scelto di buon grado di partecipare al gioco e il concorrente che l’è capitato sotto mano è stato Salvo Veneziano, squalificato dal GF Vip per le pesanti frasi contro Elisa De Panicis ma anche per non essersi espresso in maniera non troppo elegante nei confronti della fidanzata di Federico Rossi.

Che cosa avrebbe fatto Paola se Salvo fosse ritornato nella casa? La risposta è subito servita: lo avrebbe schiaffeggiato.

Paola Di Benedetto: il retroscena su Salvo Veneziano al GF Vip

Paola Di Benedetto, che di recente è stata attaccata da Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip, ha rivelato che se Salvo Veneziano non fosse stato squalificato dal gioco e sarebbe ritornato ad essere uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, lei lo avrebbe schiaffeggiato.

Una reazione dura, forse, quella della fidanzata di Federico Rossi, che l’ha difesa dagli attacchi subiti, che ha rivelato che gli avrebbe mollato un bel ceffone viste le frasi volgari espresse non solo sul suo conto ma anche su Elisa De Panicis. Frasi che in maniera inevitabile gli hanno costato la squalifica.

Paola Di Benedetto avrebbe schiaffeggiato Salvo Veneziano al GF Vip, delusa dal suo atteggiamento nella casa.

Il pubblico del piccolo schermo sembra essere tutto dalla sua parte e spera che Paola possa arrivare anche a vincere questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.