Uomini e Donne | Armando Incarnato del Trono Over si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram in cui ha ammesso di non poter vedere sua figlia

Armando Incarnato, uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, come tutti noi si ritrova a trascorrere questi giorni in quarantena, a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Purtroppo il cavaliere, a differenza di molte persone, è isolato e non può assolutamente avere contatti con una delle persone più importanti della sua vita: la sua bambina.

La piccola Michelle vive con sua madre ed Armando non può di certo lasciare la sua abitazione per recarsi presso un altro comune per vedere sua figlia, visto che purtroppo è vietato dalla legge.

“Finalmente oggi dopo tante incomprensioni avevo la possibilità di poterti vedere e invece non posso” ha esordito il cavaliere del Trono Over. “Siamo ancora lontani io e te, ancora una legge a separarci” ha scritto amareggiato Armando.

Armando Incarnato di Uomini e Donne non può vedere sua figlia a causa del coronavirus. Un problema, purtroppo, comune a molti genitori divorziati.

Armando Incarnato dopo il Trono Over: lo sfogo su sua figlia Michelle

Armando Incarnato, che di recente è stato bocciato da Ursula Bennardo, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in merito alla mancanza di sua figlia.

Il cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne ha paragonato la sua condizione, quella di non poter vedere sua figlia, alla vita che conduce un carcerato. Lontano dai suoi affetti più cari.

“In questi giorni mi sento come se fossi un detenuto” ha spiegato Armando Incarnato del Trono Over, che di recente ha ricevuto una frecciatina dalla sua ex Veronica Ursida. “Non vedi l’ora che tutto quanto finisca per poter abbracciare le persone care che purtroppo sei costretto a non vedere” ha concluso.

Armando Incarnato, nonostante le difficoltà, non molla e va avanti per la sua strada, sperando che tutto questo possa finire a breve. Soltanto così potrà riabbracciare sua figlia.