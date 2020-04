Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia si scusano con Paola Di Benedetto e chiariscono il senso delle parole dette: “è una figa pazzesca”.

Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia replicano alle critiche del web chiarendo il proprio pensiero su Paola Di Benedetto. Attraverso delle storie pubblicate su Instagram, sia Fernanda che Clizia fanno sapere di non aver mai voluto dare della “grassa” a Paola che definiscono “una figa pazzesca con un fisico assurdo”.

Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia su Instagram: “Paola Di Benedetto è una figa, con un fisico pazzesco”

Dopo aver scatenato le critiche del web con una diretta in cui commentavano Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia hanno chiarito il senso delle loro parole attraverso delle storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Paola è una figa, ha un fisico pazzesco e un cu*o di marmo. Ha preso un po’ più di chili, ma meno male perchè era troppo magra. E’ amata dalla sua famiglia, ha un fidanzato che la ama (Federico Rossi ha replicato a Fernanda Lessa su Twitter) e ha tutto”, chiarisce Fernanda su Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fernanda Lessa | Coronavirus al GF Vip? Il marito: “solo bronchite”

“Ho sentito il video di Fernanda in cui si scusa con Paola (Di Benedetto ndr) dicendo che è una figa, ha un fisico pazzesco quindi palesemente stava scherzando. Anzi, a quanto pare, lei la preferisce con un chilo in più” – spiega Clizia Incorvaia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | La finale sarà con il pubblico: l’iniziativa

Poi aggiunge: “io non me ne sono accorta e non so se abbia un chilo in più o un chilo in meno. Quindi sono contenta che sia stata chiarita la cosa. Sono contenta che sia stata chiarita la cosa. Quello è importante perchè quando facevo la modella c’erano tantissime ragazze che si ammalavano di anoressia, di bulimia. E’ una tematica importante e sono contenta che sia stato chiarito tutto”, conclude la Incorvaia.

Questione risolta, dunque. Alfonso Signorini, tuttavia, mostrerà tali filmati a Paola durante la finalissima del Grande Fratello Vip 2020, in onda mercoledì 8 aprile su canale 5?