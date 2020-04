Fernanda Lessa ha avuto il coronavirus? Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, il marito Luca Zocchi fa chiarezza: “solo una bronchite”.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha svelato di aver avuto una broncopolmonite all’interno della Casa al punto che Selvaggia Lucarelli si è chiesta come mai non fosse stata sottoposta ad un tampone. Oggi, a fare chiarezza, è il marito della modella brasiliana, Luca Zocchi.

Fernanda Lessa, il marito Luca Zocchi fa chiarezza: “solo una bronchite al Grande Fratello Vip 2020”

Fernanda Lessa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, ha avuto solo una bronchite. A ribadirlo è il marito Luca Zocchi nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico “Non Succederà Più”, condotto ai microfoni di Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio.

“Ha avuto una fortissima bronchite, nel senso che è entrata in piscina, è uscita, ha preso freddo, è andata subito in sauna, ha ripreso freddo e gli è venuta una forte bronchite ma nulla di più”.

Luca Zocchi ha poi fatto chiarezza sullo scambio di messaggio con Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta:

“In realtà io ho avuto una discussione sul profilo di Sossio, credendo di parlare con i Social Manager di Sossio. Scoprendo che non era il Social Manager, perché dopo un po’ mi ha risposto dicendo che era lei a rispondermi, chi gli fa da Social Manager è Ursula, me l’ha detto dopo un tot. Lei ha aspettato un mese, circa un mesetto per pubblicare questi screenshot, in cui effettivamente stavo dicendo quello che pensavo del suo compagno”.

Infine, Luca svela di essere felice soprattutto per una cosa: “Per me Ia vittoria più grande è che lei non abbia mai toccato alcool nella Casa, e ce n’era parecchio. Tutte Ie volte che la vedevo brindare avevo l’ansia, poi però lo versava nel bicchiere di Fabio Testi ed ero felice”.