Fernanda Lessa confessa di aver avuto la broncopolmonite nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante l’intervista post eliminazione con Alfonso Signorini. Le parole della modella brasiliana allarmano Selvaggia Lucarelli che, in un lungo post su Instagram, pone l’attenzione sulla tutela della salute dei concorrenti.

Fernanda Lessa ha perso la sfida al televoto con Antonella Elia con cui ha avuto un’ultima discussione prima della pace finale siglata da un abbraccio. Durante l’intervista con Alfonso Signorini, la Lessa ha dichiarato di essere soddisfatta del percorso fatto all’interno della casa.

“Mi aspettavo di uscire. Ho già dato quello che dovevo dare, ho fatto due periodi di malattia: uno con la broncopolmonite e uno per i denti e poi la mia famiglia ha bisogno di me, le mie figlie hanno bisogno di me, mio marito ha bisogno di me in questo momento difficile”, ha spiegato Fernanda.

Le parole di Fernanda hanno allarmato Selvaggia Lucarelli che, su Instagram, scrive:

“La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al gf?”, si chiede Selvaggia Lucarelli.

Poi aggiunge: “Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio“, conclude la Lucarelli.