Fernanda Lessa, durante una diretta con Clizia Incorvaia, commenta il fisico di Paola Di Benedetto e si scatena la bufera sui social.

Web scatenato contro Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia che, nel corso di una diretta condivisa sui social, hanno commentato i finalisti del Grande Fratello Vip 2020. Le due ex gieffine, in particolare, si sono soffermate su Paola Di Benedetto. Le parole utilizzate nei confronti dell’ex Madre Natura hanno in breve tempo fatto il giro del web.

Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia al veleno su Paola Di Benedetto: “è come una pianta grassa”

Paola Di Benedetto è riuscita a conquistare la finalissima del Grande Fratello Vip 2020 battendo al televoto Antonella Elia che a causa di una caduta ha rischiato di farsi molto male. La bellissima modella è così finita al centro dei discorsi di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia che si sono intrattenute su Instagram regalando ai fans una diretta condivisa.

Clizia Incorvaia che ha parlato di Paolo Ciavarro in una recente intervista, durante la diretta con Fernanda, ha parlato di Paola Di Benedetto non nascondendo un pizzico di gelosia. “Adesso sta facendo la best friend con Paolo, dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui”, ha detto. Poi, a Fernanda, ha chiesto: “tu come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente”.

“Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla”, è stata la risposta della Lessa. La Incorvaia, poi, ha cercato di correggere il tiro. “Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino”.

Fernanda, poi, ha commentato anche gli altri finalisti: ““Guarda io voterei da fare andare in finale la Elia. Denver e Patrick stanno facendo pettegolezzi. Non hanno neanche le pa..e. La Elia è una pazza scatenata, ma almeno quando si inca..a dice il nome, non si nasconde. Lui è escluso ufficialmente dalla gang del bosco”, ha concluso.