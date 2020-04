GF Vip | Clizia Incorvaia ha elogiato Paolo Ciavarro definendolo un principe azzurro in un mare di tronisti

Clizia Incorvaia non ha assolutamente dubbi su chi far vincere questa quarta edizione del GF Vip. Il nome del concorrente che vorrebbe premiare, non è di un certo un mistero, è Paolo Ciavarro con cui ha iniziato una relazione qualche settimana fa.

L’ex di Francesco Sarcina, recentemente intervistata da Coming Soon, ha spiegato anche perché il pubblico dovrebbe premiare il giovane conduttore di Forum e non gli altri abitanti della casa più spiata d’Italia.

“Paolo è un bravo ragazzo, è un uomo di altri tempi” ha spiegato Clizia. “E’ un vero principe azzurro e siamo stufi di vedere trionfare i soliti tronisti” ha concluso la modella.

Clizia Incorvaia ha elogiato Paolo Ciavarro al GF Vip. Il pubblico la penserà allo stesso modo? Lo scopriremo nella puntata di mercoledì sera.

Clizia Incorvaia boccia i concorrenti del GF Vip: “Tutti giocatori”

Clizia Incorvaia, che di recente ha perso la calma sul suo profilo Instagram, ha anche espresso la sua opinione in merito anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

Secondo l’ex di Francesco Sarcina, fatta eccezione per il suo Paolo Ciavarro, tutti i concorrenti di Alfonso Signorini sarebbero dei veri e propri esperti in quanto hanno già preso parte ad altri reality show e saprebbero bene come attirare i favori del pubblico del piccolo schermo.

“Tutti, tranne Paolo hanno preso parte ad almeno un reality show” ha osservato Clizia Incorvaia dopo il GF Vip. “Sono tutti dei giocatori, sanno bene come muoversi all’interno del gioco” ha proseguito l’ex di Francesco Sarcina. “In particolar modo Patrick Pugliese, visto che non è la prima volta entra nella casa” ha continuato la modella. “Ormai fa quasi parte degli autori!” ha concluso la Incorvaia.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per vedere se il pubblico del Grande Fratello Vip darà retta al consiglio di Clizia Incorvaia facendo vincere Paolo Ciavarro. Intanto, qualche ora fa, gli autori hanno lanciato una nuova iniziativa per permettere al pubblico di prendere parte alla finale.