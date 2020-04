GF Vip | Sossio Aruta ci ha tenuto a fare una precisazione sulla sua passata esperienza alla prima edizione di Temptation Island Vip

Sossio Aruta, primo finalista di questa quarta edizione del GF Vip, è noto al pubblico del piccolo schermo non solo per essere stato per anni uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, ma anche per aver preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip.

Sossio prese parte alla trasmissione con la sua attuale compagna Ursula Bennardo, ma le cose tra i due non andarono per il migliore dei modi. Tant’è che a fine percorso scelsero di interrompere la loro relazione per poi riprovarci un po’ di tempo di tempo.

Il finalista di Alfonso Signorini ci ha tenuto a chiarire ai suoi compagni di viaggio che lo svolgimento del programma non è proprio come si vede sul piccolo schermo. Il lavoro di editing che c’è alle spalle del programma ingigantirebbe il tutto, avendo poi una percezione completamente diversa vista da casa.

“Quando lo guardi in tv è completamente diverso da quando lo vivi” ha confidato Sossio. “Quando l’ho rivisto sembrava un dramma e io non l’ho vissuta in questo modo” ha concluso.

Sossio Aruta ha svelato un retroscena su Temptation Island al GF Vip, lasciando un po’ spiazzati i suoi compagni di viaggio.

Sossio Aruta fa una confessione su Temptation Island al GF Vip: “Un dramma”

Sossio Aruta, che di recente ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip, ha rivelato che chi guarda i video al falò di Temptation Island Vip non ha assolutamente la stessa percezione di chi lo guarda da casa. Il motivo?

Il fidanzato del programma guarderebbe la clip del suo compagno senza le musiche e i drammi di sottofondo, che non fanno altro che aumentare un certo senso di tensione.

“Io ho fatto il programma in un modo e quando l’ho rivisto era completamente un altro” ha rivelato Sossio Aruta al GF Vip. “Dietro c’è un lavoro di montaggio assurdo. Quando mi sono rivisto era strano, un dramma. C’è un grosso lavoro da parte degli autori” ha concluso il compagno di Ursula Bennardo, che di recente ha difeso i suoi fan.

Fortunatamente però, anche se l’esperienza a Temptation Island Vip non è andata come previsto, Sossio e Ursula sono più innamorati che mai. Tant’è che lui qualche giorno fa le ha ricordato il suo desiderio di volerla sposare.