Stefano De Martino, in collegamento con Mara Venier a Domenica In, svela come trascorre le giornate in quarantena la moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, in collegamento con Domenica In dalla sua casa di Milano, ha svelato a Mara Venier come trascorre le giornate di sole la moglie Belen Rodriguez durante la quarantena. Il conduttore napoletano ha così mostrato una foto della moglie, scattata in diretta, scatenando l’entusiasmo dei telespettatori.

Stefano De Martino a Domenica In: “Belen prende il sole e Milano si affaccia per guardarla in costume da bagno”

Allegro e simpatico come sempre, Stefano De Martino, durante il collegamento con Domenica In nella puntata trasmessa il 5 aprile, ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori. Prima si è cimentato nella musica dando vita ad un divertente siparietto con il playback e poi ha svelato come trascorre le sue giornate in quarantena Belen che ha recentemente raccontato di aver copiato Emma Marrone all’inizio della loro storia.

“È di sopra, a prendere il sole in balcone – ha raccontato Stefano a Mara curiosa di sapere dove fosse Belen mentre lui era in collegamento con Domenica In – . Ormai tutta Milano si affaccia per vederla in costume da bagno”. Stefano, poi, ha scattato una foto alla moglie impegnata ad abbranozzarsi e l’ha mostrata in diretta su Raiuno. “Ti vorrei far vedere anche i volti di tutto il vicinato”, ha aggiunto con il sorriso.

Stefano, poi, ha anche parlato del figlio Santiago che potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina come ha confessato Belen parlando del suo desiderio di allargare la famiglia.

“Mio figlio è molto contento del fatto che non ci sia scuola – ha detto Stefano – . Noi cuciniamo, mangiamo, ingrassiamo. Ogni tanto cucino anch’io. Mia moglie cucina molto bene, io mi difendo anche per darle un po’ il cambio”.