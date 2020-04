Michelle Hunziker, famiglia allargata in quarantena: “quest’esperienza così difficile ci ha uniti tanto. La salute è l’unica cosa che conta”, foto.

Famiglia allargata per Michelle Hunziker durante l’emergenza coronavirus. La conduttrice sta trascorrendo questo periodo nella sua casa di Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, la primogenita Aurora con il fidanzato Goffredo e Sara Daniele, figlia di Pino Daniele nonchè migliore amica di Aurora. Una grande famiglia che ha indotto Michelle ad una profonda riflessione sui social.

Michelle Hunziker: “ Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti. Quest’esperienza così difficile ci ha uniti tanto”

Michelle Hunziker cerca di non perdere il sorriso neanche in quarantena nonostante senta profondamente la mancanza della mamma. In compenso, però, ha con sè le sue tre figlie con cui trascorre le sue giornate tra giochi e sedute d’allenamento. Con loro, però, ci sono anche Goffredo, il fidanzato di Aurora e Sara, la sua amica. Tutti insieme stanno affrontandop l’emergenza coronavirus cercando sempre di non abbattersi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Siamo in quarantena dal 6.marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata…Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire“, scrive la Hunziker a corredo di una foto di famiglia.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Michelle Hunziker | Dolce dedica a Silvia Toffanin: “fiera di te”

Poi si lascia andare ad una profonda riflessione sull’emergenza coronavirus che porterà gli italiani a trascorrere Pasqua e Pasquetta a casa.

“Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori. Quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda. Quante preoccupazioni per tutti, ma una cosa è certa…abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: ‘l’unica cosa che conta è la salute’. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre“, conclude.