Teresanna Pugliese e Licia Nunez raccontano a Live – Non è la D’Urso il ritorno alla realtà dopo il Grande Fratello Vip 2020: “scioccante”.

L’avventura di Teresanna Pugliese e Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è finita in semifinale. L’attrice pugliese e l’ex tronista di Uomini e Donne non sono riuscite a conquistare la finalissima del reality show in onda mercoledì 8 aprile su canale 5. Tornare alla realtà, per entrambe, non è stato facile e a raccontarlo sono state proprio le gieffine ai microfoni di Live – Non è la D’Urso.

Teresanna Pugliese e Licia Nunez: “tornare alla realtà dopo il Grande Fratello Vip è stao uno shock”

Teresanna Pugliese che, sui social, ha rilasciato le sue prime dichiazioni dopo l’eliminazione, insieme a Licia Nunez che ha punzecchiato Antonella Elia, ha partecipato alla puntata di Non è la D’Urso in onda il 5 aprile.

“La prima scena è stata un film… Da lontano gli addetti ai lavori rivestiti da mascherina, guanti, che mi parlavano a distanza. Sono rimasta immobile e non sapevo che fare. E’ stato troppo forte… Poi sono rientrata dentro perché mi avevano preparato una sorpresa ma io ero completamente sotto shock”, ha raccontato Teresanna che ha ammesso che dalle informazioni che, insieme ai propri coinquilini, riceveva da Alfonso Signorini, non aveva immaginato quale potesse essere la vera situazione.

Ancora più devastante è stato il ritorno alla realtà per Licia Nunez che era entrata nella casa lo scorso gennaio, sin dalla prima puntata.

“E’ stato devastante. Quando ho varcato la porta rossa, a me è sembrato di stare su un set di un film spaziale.. La prima uscita a distanza di 24 ore dalla mia casa è stata devastante. Casa, spesa, casa, farmacia. Mascherine, guanti… ognuno manteneva la distanza di sicurezza. Mi ha sconvolto in farmacia, c’è questo “non senso” di umanità giustificata dalla paura. La gente è preoccupata dalla distanza di sicurezza.