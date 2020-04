L’Ordine Mondiale della Sanità ha divulgato dei pratici e utili consigli per gestire lo stress anche nei più piccoli a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il nuovo Coronavirus è arrivato come un fulmine nelle nostre vite, scardinando tutte le abitudini quotidiane mettendo alla prova ogni giorno il nostro corpo ma soprattutto la nostra mente. Si dice che ci vogliano 21 giorni per metabolizzare e far proprie delle nuove consuetudini e forse ormai lo ‘stare a casa’ è diventata quotidianità per noi adulti, ma per i bambini, lo stress che stanno vivendo, la lontananza dai compagni e dalla scuola può essere davvero difficile da gestire e per questo l’Oms (l’Ordine Mondiale della Sanità) ha voluto diffondere dei consigli per tutti i genitori dei più piccoli e anche per gestire lo stress personale.

Tanti suggerimenti utili che abbiamo selezionato per voi direttamente dal sito dell’Oms con le relative infografie.

Coronavirus | i consigli dell’Oms per gestire lo stress negli adulti e nei bambini

Stare a casa, ad oggi l’unico modo abbastanza sicuro per gestire e contenere il contagio da Coronavirus, ma anche un modo di vita che per tutti risulta essere davvero stressante a livello mentale. Questo stress emotivo e anche fisico, se per gli adulti è abbastanza comprensibile e affrontabile, per i più piccoli risulta essere difficile e innaturale e proprio per questo l’Oms ha voluto condividere sin dall’inizio di questa emergenza sanitaria dei consigli pratici per affrontare lo stress per la pandemia, sia per gli adulti che per i bambini.

I consigli dell’Ordine Mondiale della Sanità sono stati condivisi attraverso delle infografie molto esaustive in cui si mettevano in evidenza dei consigli pratici per affrontare questo momento:

Come far fronte allo stress durante l’epidemia Covid-19

è normale sentirsi tristi, stressati, confusi e spaventati durante una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare.Contatta gli amici e la famiglia.

se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano, dieta corretta, sonno, esercizio fisico e i contatti sociali con i tuoi cari e i tuoi amici via e-mail e telefono.

non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe per affrontare le tue emozioni.

se ti senti sopraffatto dall’angoscia, parla con un operatore sanitario o con un consulente.

raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con precisione il rischio in modo da poter prendere precauzioni ragionevoli.

trova una fonte attendibile come il sito web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o un’istituzione governativa del tuo paese.

cerca di limitare la preoccupazione e l’agitazione riducendo il tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti.

ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per gestire le tue emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.

I consigli dell’Oms per i più piccoli: Aiuta i bambini a far fronte allo stress durante l’epidemia Covid-19

I bambini possono rispondere allo stress in diversi modi, come essere più insistenti, ansiosi, arrendevoli, arrabbiati, oppure essere agitati, bagnare il letto ecc…

rispondi alle loro reazioni appoggiandoli, ascolta le loro preoccupazioni e dai loro più amore e attenzione.

cerca di tenere i bambini accanto a te, per quanto possibile. Falli giocare e rilassare.

in caso di separazione (ad es. ricovero in ospedale) stabilisci contatti regolari ( ad es via telefono) e rassicurali.

parla di ciò che è accaduto, spiega cosa è ora in corso e fornisci loro informazioni chiare con parole che possono capire a seconda della loro età.

i bambini hanno bisogno dell’amore e dell’attenzione degli adulti durante tempi difficili. Concedi loro più tempo e attenzione.

ricorda di ascoltare i tuoi figli, parla con gentilezza e rassicurali. Se ti è possibile trova il tempo per giocare un po’ con loro.

segui regolarmente la routine in un nuovo ambiente, compresa la scuola/apprendimento e tempo per giocare in sicurezza e rilassarsi.

fornisci fatti su ciò che è accaduto, spiega cos’è ora in corso e fornisci loro informazioni chiare su come ridurre il rischio di essere contagiati dalla malattia con parole che possano capire a seconda della loro età.

ciò include anche informazioni su cosa possa accadere in modo rassicurante (ad esempio un membro della famiglia e/o il bambino potrebbe iniziare a non sentirsi bene e potrebbe andare in ospedale per un po’ di tempo).

