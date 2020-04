Pasqua 2020 | la Settimana Santa con Papa Francesco

La Settimana Santa 2020 è iniziata ma caratterizzata da grandi cambiamenti a causa dell’emergenza Coronavirus. Il calendario delle celebrazioni e i riti con Papa Francesco da seguire on line.

Questa sarà una Settimana Santa che tutti ricorderemo per i grandi cambiamenti subiti a causa dell’emergenza Coronavirus. Le chiese sono chiuse e resteranno tali anche durante le celebrazioni del triduo Pasquale, ma Papa Francesco, come ha fatto sin dall’inizio di questo brutto periodo ci è stato e ci sarà vicino grazie ai mezzi tecnologici guidandoci tramite la passione di Cristo e la sua Resurrezione.

Ecco il calendario di tutti i riti e le celebrazioni previste per la Settimana Santa che si potranno seguire sul canale YouTube ufficiale della Santa Sede.

Pasqua 2020 | il calendario delle celebrazioni e dei riti con Papa Francesco

La settimana Santa 2020, si è aperta Domenica delle Palme vista via web e trasmessa nei principali canali televisivi, ma vediamo il calendario delle celebrazioni, per non perdere nemmeno un rito di questa Pasqua, in cui il mondo ha più che mai bisogno di preghiere e fede.

Domenica 5 Aprile : celebrazione della domenica delle Palme (celebrata alle ore 11.00)

(celebrata alle ore 11.00) Giovedì Santo, 9 Aprile : Messa nella Cena del Signore, ore 18.00

: Messa nella Cena del Signore, ore 18.00 Venerdì Santo, 10 Aprile : ore 18 verrà celebrata la Passione del Signore

: ore 18 verrà celebrata la Passione del Signore Venerdì Santo, 10 Aprile : ore 21.00 Via Cricis sul Sagrato della Basilica di San Pietro.

: ore 21.00 Via Cricis sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Sabato Santo, 11 Aprile : Veglia Pasquale ore 21.00

: Veglia Pasquale ore 21.00 Domenica di Pasqua, 12 Aprile : messa ore 11.00

Tanti i cambiamenti ‘formali’ nelle celebrazioni della Settimana Santa, prima fra tutti la lavanda dei piedi che sarà omessa durante la Cena del Signore, e la successiva processione con il Corpo del Signore che invece sarà custodito nel Santissimo Tabernacolo.

La Via Crucis, non sarà celebrata al Colosseo come da tradizione, ma davanti al Sagrato di San Pietro. La Benedizione del Papa e le sue preghiere non ci abbandoneranno e il giorno di Pasqua, dopo la messa, riceveremo tutti la Benedizione Urbi et Orbi che donerà ai nostri cuori grazia e consolazione.

