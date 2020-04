Federico Rossi difende la fidanzata Paola Di Benedetto e, su Twitter, punta il dito contro Fernanda Lessa: “ti piacerebbe essere come lei”.

Federico Rossi si scaglia contro Fernanda Lessa su Twitter dopo aver ascoltato le parole dette dalla modella brasiliana sulla fidanzata Paola Di Benedetto durante una diretta condivisa su Instagram con Clizia Incorvaia.

Federico Rossi contro Fernanda Lessa: “ti piacerebbe essere come Paola Di Benedetto”

Federico Rossi non ci sta e, dopo aver difeso la fidanzata Paola Di Benedetto da Antonio Zequila, torna all’attacco su Twitter scagliandosi contro Fernanda Lessa. La modella brasiliana, durante una diretta su Instagram con Clizia Incorvaia, ha commentato il fisico di Paola Di Benedetto. Le parole usate da Fernanda Lessa, però, non sono piaciute a Federico Rossi che si è lasciato andare ad uno sfogo su Twitter.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo”, ha scritto su Twitter il fidanzato di Paola Di Benedetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fernanda Lessa | Coronavirus al GF Vip? Il marito: “solo bronchite”

Il cantante, in questi mesi, ha sempre sostenuto la fidanzata e, in attesa di poterla riabbracciare dopo tre mesi di lontananza, negli scorsi giorni, su Instagram, le ha dedicato delle dolci parole d’amore:

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | La finale sarà con il pubblico: l’iniziativa

“Ho vissuto questo distacco in maniera positiva, pensando a tutte le belle emozioni che avremmo vissuto una volta finita questa esperienza e ha funzionato” – ha scritto Federico a corredo di una foto di coppia. Poi ha aggiunto: “L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose. Ci siamo quasi, non mollare”.