Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, attacca Antonio Zequila che ha criticato l’ex Madre Natura che non si è spogliata durante il burlesque.

Federico Rossi sta seguendo da lontano l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e dopo aver assistito allo spettacolo di burlesque cui hanno dato vita tutte le donne della casa e aver ascoltato le parole di Antonio Zequila sulla fidanzata Paola Di Benedetto, si è letteralmente scagliato contro Er Mutanda.

Federico Rossi difende Paola Di Benedetto e attacca Antonio Zequila: “mentalità microcefàlica ed ignorante, ti commenti da solo”

La scorsa sera, le donne della casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno intrattenuto gli uomini con uno spettacolo di burlesque. Tutte sono rimaste in biancheria intima, tranne Paola Di Benedetto che, pur dando vita ad un balletto sensuale, ha preferito non togliersi i vestiti. Zequila, quando è arrivato il momento delle votazioni, parlando di Paola ha detto:

Le parole di Zequila hanno scatenato la reazione del cantante di Benji e Fede che, dopo aver dedicato delle parole d’amore a Paola, si è lasciato andare ad un amaro sfogo su Twitter. “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci“, ha sbottato Federico.

Poi, in un altro tweet trovando la solidarietà degli altri utenti, ha aggiunto: “Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli”. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo Er Mutanda”.