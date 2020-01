Verissimo | Giulia De Lellis ammette: “Ho risentito Andrea Damante”

Verissimo | Giulia De Lellis, intervistata da Silvia Toffanin, ha ammesso di aver risentito Andrea Damante dopo la fine della loro relazione

Giulia De Lellis è ritornata sul piccolo schermo degli italiani. La bella influencer ha scelto di raccontarsi, ancora una volta, negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin per svelare ciò che sta vivendo in questo particolare periodo della sua vita.

Perché, dalla sua ultima apparizione in tv, di cose ne sono successe! Giulia ha ammesso, nella puntata che andrà in onda domani, di aver risentito il suo ex fidanzato Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, ma non solo.

L’esperta di tendenze ha anche commentato la nuova relazione del bel dj veronese. “Io e Andrea, nonostante la rottura, siamo rimasti in buoni rapporti” ha raccontato Giulia De Lellis a Verissimo. “Ci siamo anche risentiti. Ci siamo scambiati gli auguri durante il periodo natalizio” ha proseguito l’influencer. “So anche che si è fidanzato con Claudia Coppola. Spero sia felice con lei” ha concluso.

Giulia De Lellis a Verissimo: “Momento particolare per Andrea Iannone”

Giulia De Lellis, oltre a lanciare una frecciatina ad Andrea Damante, ha commentato quanto accaduto di recente al suo nuovo compagno Andrea Iannone.

La bella influencer, negli studi di Verissimo, non ha nascosto il particolare periodo che il pilota sta vivendo. “Si trova in un periodo particolare per la sua carriera” ha esordito la De Lellis. “Io gli sto vicino più che posso. So che tipo di persona è e non farebbe mai una cosa del genere” ha proseguito l’ex fidanzata di Andrea Damante.

“E’ sempre stato uno sportivo modello, sono sicura che tutto si risolverà per il meglio” ha concluso.

Giulia ha anche commentato il furto subito in casa nel periodo natalizio, consigliando ai suoi fedeli sostenitori di non rivelare mai troppo sui social, come ha fatto lei, sui vari spostamenti. Altrimenti si fornisce ai ladri una ghiotta occasione per intervenire.

Nonostante le mille confessioni, il pubblico di canale 5 non vede l’ora di poter vedere in versione integrale ciò è stato detto da Giulia De Lellis su Andrea Damante a Verissimo.