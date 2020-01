Paola Di Benedetto piange al Grande Fratello Vip 2020 per il fidanzato Federico Rossi: il cantante di Benji & Fede reagisce in modo inaspettato sui social.

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 2020. L’ex madre natura si sta mostrando in tutta la semplicità e, nelle scorse ore, ha commosso i fans piangendo per il fidanzato Federico Rossi di cui comincia a sentire profondamente la mancanza.

Paola Di Benedetto piange per il fidanzato Federico Rossi al Grande Fratello Vip. Il cantante sui social: “mi manchi anche tu”

Entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Paola aveva ricevuto una bellissima sorpresa dal fidanzato Federico Rossi che, di fronte alle lacrime della sua fidanzata, ha deciso di lanciarle un messaggio a distanza. Paola che nelle scorse ore ha pianto pensando al fidanzato, infatti, quando tornerà a casa sarà piacevolmente sorpresa dalle parole che le ha riservato il cantante di Benji & Fede.

“Ci tengo moltissimo che la mia famiglia ed i miei amici siano orgogliosi di me e che non li abbia delusi in niente. Spero che anche Fede [Federico Rossi, il suo fidanzato ndr] sia orgoglioso di me. Siamo stati insieme un anno e mezzo ma abbiamo vissuto molte emozioni, penso che sia un sentimento che si trova forse una volta nella vita. Mi manca molto. Come la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello…”, ha detto Paola in lacrime.

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”, le ha risposto Federico su Instagram pubblicando la foto che vedete in basso.