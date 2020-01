Gossip | Eleonora Pedron e Fabio Troiano: “Matrimonio? Per ora va bene così”

Eleonora Pedron è felice accanto a Fabio Troiano. Sogna il matrimonio e una famiglia numerosa. Sulla rottura con Max Biaggi: “Ho sofferto molto”.

Sorride Eleonora Pedron, più che in passato, dopo aver trovato finalmente una serenità dopo un periodo buio. La modella, ex Miss Italia e anche noto volto televisivo, è molto impegnata lavorativamente parlando. La vediamo, talvolta, su La7 con “Belli dentro, belli fuori” dove ci spiega come prendersi cura del nostro corpo per rasserenare anche la nostra anima. Inoltre, nel recente passato l’abbiamo vista anche in Rai, spesso ospite di “Quelli che il Calcio”.

Attualmente la Pedron si gode i figli, le soddisfazioni professionali e il nuovo amore Fabio Troiano. L’indossatrice è tornata a farsi sorprendere dai sentimenti con un nuovo compagno al fianco con cui sembra essersi stabilizzata dopo qualche flirt passato. Tutte storie seguite alla rottura con Max Biaggi. Il motociclista, dopo aver appeso, perlomeno concettualmente, il casco al chiodo si è rifatto una vita. Lo stesso sta cercando di fare, concretamente, la Pedron. Fra i due, tuttavia, c’è un ottimo rapporto: condividono insieme l’amore per i figli, che viene prima di ogni cosa. La showgirl, però, rivela che prima di questa tranquillità con l’ex compagno c’è stata qualche tensione: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio. Tra noi i rapporti sono buoni. Devono esserlo, lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo papà e, da sportivo, ci tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti. Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”, ammette la Pedron.

Guardando, invece, al presente dal punto di vista amoroso sembra andare tutto a gonfie vele per la bella veneta. Fabio Troiano è il suo (nuovo) punto fermo. I due paiono molto affiatati e complici anche nelle uscite pubbliche, però manca ancora il matrimonio: “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora però va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato tra i miei sogni. Da piccola, mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”, ha raccontato Eleonora Pedron alla rivista “Oggi”.

Le cose belle arrivano a chi sa aspettare. Sembra una frase fatta, ma a giudicare dalla piega che sta prendendo la vita della modella potremmo cominciare a crederci. Eleonora Pedron non ha mai smesso di farlo. Anche quando non era tutto così rosa.

