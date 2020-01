GF Vip | Adriana Volpe di nuovo contro la Rai | Signorini fa un appello

GF Vip | Adriana Volpe, nel corso della diretta di questa sera, si è scagliata di nuovo contro la Rai. Alfonso Signorini ha lanciato un appello a Giancarlo Magalli, provando a mettere pace tra i due

Adriana Volpe, durante la diretta di questa del GF Vip, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Alfonso Signorini.

Il conduttore le aveva chiesto maggiori dettagli sul suo rapporto con Giancarlo Magalli, ma non si aspettava che la sua concorrente si lasciasse andare a un nuovo attacco contro la Rai, l’azienda per cui lavorava.

“Non mi ha fatto male l’atteggiamento di Giancarlo nei miei confronti” ha chiarito Adriana Volpe al GF Vip. “Quanto il ministero delle pari opportunità della Rai che non è intervenuto durante le nostri liti” ha proseguito la showgirl su canale 5.

“Mi hanno detto che non erano a conoscenza nulla, ma come è possibile? Non li leggono i giornali?” ha concluso, di fronte a un incredulo Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini | Appello a Magalli: “Vieni al GF Vip a parlare con Adriana Volpe”

Alfonso Signorini, già profondamente indignato la scorsa volta per la confessione sui contratti Rai, ha lanciato un appello a Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip.

Il padrone di casa ha chiesto al suo collega, e amico, di varcare la soglia rossa per poter finalmente chiarire ogni dissapore con Adriana Volpe.

“Vi conosco entrambi molto bene” ha esordito il conduttore. “Siete due persone intelligenti e spero possiate fare pace” ha concluso.

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip si è detta disponibile a qualsiasi chiarimento con Giancarlo Magalli. “Aspetto questo momento dal 2017. Se vuole venire qui, ne sarei molto contenta” ha chiarito la concorrente di Alfonso Signorini, che poche ore fa ha rivelato perché ha litigato con Magalli.

Almeno per il momento il conduttore ha preferito non replicare di fronte alle parole della sua collega, ma il pubblico vorrebbe tanto un confronto tra Magalli e Adriana Volpe al GF Vip.