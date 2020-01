Consigli per vivere al meglio il giorno di San Valentino. Anche se si sta vivendo una storia a distanza.

Manca meno di un mese a San Valentino e se la maggior parte delle coppie ha ancora tempo per organizzarsi, chi vive un rapporto a distanza sa bene come il tempo rischia di diventare un nemico. Organizzarsi per tempo e capire cosa fare rischia di diventare un problema e quando non ci si può proprio vedere per problemi lavorativi o di altro tipo le cose possono solo peggiorare.

Per quanto si tratti di una festa commerciale, infatti, chi vive una storia a distanza tende sempre a sentire il peso di questo giorno, specie se intorno a se vede solo coppie innamorate e pronte a trascorrere del tempo insieme. Per fortuna ci sono diversi modi per ingannare la distanza e in questo caso il web ci viene incontro in mille modi. Scopriamo quindi come rendere speciale questo giorno nelle diverse situazioni.

San Valentino a distanza. Come festeggiarlo

Organizzarsi per un week end. Iniziamo dall’opzione più semplice che è quella di prendersi un paio di giorni di vacanza per incontrarsi e andare insieme da qualche parte. Farlo nel giorno di San Valentino aiuterà a vivere al meglio il periodo, festeggiando il fatto di rivedersi proprio nel giorno (o nel periodo) dedicato all’amore. Un buon modo per ritrovarsi dopo un periodo di distanza.

Trovare un giorno da trascorrere insieme. Inutile dire che una delle scelte migliori per il giorno di San Valentino sarebbe quella di vedersi. Organizzandosi per tempo ci si può trovare a metà strada o optare per una visita da parte di chi ha meno vincoli con studio e/o lavoro. Se il giorno stesso non c’è modo si può sempre scegliere per uno qualsiasi nell’arco della settimana, aspettando a festeggiare e celebrando il proprio giorno degli innamorati quel giorno. Non sarà la stessa cosa ma la voglia di stare insieme e l’amore riusciranno a rendere speciale qualsiasi momento purché vissuto insieme.

Mandarsi regali e lettere per tutta la settimana. Se non si ha proprio modo di vedersi si potrebbe iniziare a scriversi lettere normali (vietate le email) da spedire anche da subito. Una al giorno, intervallata da qualche pacchetto regalo, farà si che ci siano almeno una decina di giorni da considerare speciali. Attendere l’arrivo della posta come si faceva un tempo sarà un modo romantico per rapportarsi in modo diverso dal solito e sentirsi vicini anche se distanti.

Farsi un regalo da aprire nello stesso momento. Restando in tema regali ed organizzandosi per tempo, ci si può spedire qualcosa e scartarla insieme il giorno di San Valentino, magari in videochiamata. In questo modo si coglierà la sorpresa dell’altro/a e anche se per poco ci si sentirà più vicini.

Trascorrere la serata insieme anche se da lontani. Se si ha elasticità mentale e voglia di vivere un momento speciale insieme si può scegliere di passare la serata insieme anche se a distanza. Grazie ad internet ormai le grandi distanze si sono accorciate e vedersi non è più un problema come poteva esserlo qualche anno fa. Una videochiamata in cui cenare insieme con uno stesso piatto concordato prima e da far continuare con la visione di un film romantico alla tv (ecco 10 film romantici da vedere in coppia), sarà un modo per sentirsi più uniti che mai nonostante la lontananza. Certo, non sarà mai la stessa cosa ma se ben vissuto resterà un ricordo prezioso del quale sorridere quando finalmente vicini non si avranno più simili problemi.

Queste cinque opzioni, molto diverse tra loro, hanno tutte la prerogativa di avvicinare la coppia e di alleggerire la distanza che spesso può rendere difficile una storia d’amore. Ciò che conta è mettersi in gioco ed essere disposti a vivere la storia per ciò che può dare al momento, con la consapevolezza che tutto è meglio piuttosto che non stare insieme. Con la giusta prospettiva, anche se non sarà sempre facile, ci si sentirà più uniti che mai e si riuscirà a rendere il proprio rapporto più forte e speciale. Sempre più pronto per una futura vita insieme.