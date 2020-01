GF Vip | Ivan Gonzalez choc: “Ho scoperto che mia sorella era mia madre”

GF Vip | Ivan Gonzalez ha raccontato a Barbara Alberti di aver scoperto durante l’adolescenza che sua sorella è in realtà sua madre

Ivan Gonzalez, poco prima della diretta di questa sera con il GF Vip, ha confidato a Barbara Alberti di aver avuto un passato difficile.

Il bel modello spagnolo, all’età di 17 anni, ha scoperto che purtroppo quella che credeva essere sua sorella, era invece sua mamma.

La confessione ha lasciato senza parole non solo la scrittrice Barbara Alberti, ma anche tutti i telespettatori che mai si sarebbero aspettati una confessione del genere.

“Non l’ho mai chiamata ‘mamma'” ha confidato Ivan Gonzalez al GF Vip. “E’ sempre stata mia sorella e non ho mai sospettato nulla. E’ molto giovane” ha confidato il modello. “Mi ha avuto a 15 anni”.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | 7 concorrenti nella casa sono gay: l’indiscrezione

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ivan Gonzalez racconta il suo difficile passato al GF Vip: “Ho sofferto”

Ivan Gonzalez, che mercoledì scorso ha avuto un acceso confronto con Paola Caruso, aveva già accennato durante la sua esperienza a Uomini e Donne di aver avuto un passato difficile, e di essere cresciuto con i suoi nonni materni, ma mai nessuno si sarebbe immaginato una rivelazione del genere da parte del modello spagnolo.

Barbara Alberti al GF Vip ha accolto in assoluto silenzio, e rispetto, la confessione dell’ex tronista di Maria De Filippi. Tra l’altro, non è la prima volta che Ivan racconta del suo difficile passato al Grande Fratello Vip.

Durante la prima settimana nella Casa, Ivan aveva parlato di suo padre, rivelando di come è stato difficile per lui ricostruire il loro rapporto. Tant’è che ancora oggi non sono soliti sentirsi spesso.

“Mi ha scritto dicendomi che gli manco” ha confidato Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip.“Ma non ho mai avuto il coraggio di rispondere. Non ci riesco”.

Una vita difficile quella del concorrente del GF Vip 4. Sarà forse per questo motivo che Ivan non è mai riuscito a lasciarsi andare con una ragazza?