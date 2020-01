Grande Fratello Vip | 7 concorrenti nella casa sono gay: l’indiscrezione

Grande Fratello Vip | Il portale Dagospia ha rivelato che 7 concorrenti scelti da Alfonso Signorini appartengono alla comunità LGBT

Dagospia, il portale che nei mesi scorsi portò a galla lo scandalo legato al personaggio di Pamela Prati, ha rivelato che ben 7 concorrenti del Grande Fratello Vip sono gay.

La notizia, come prevedibile, ha destato la curiosità degli utenti della rete, che chiedono di conoscere l’identità dei concorrenti.

Per questo motivo, il portale ha dato qualche indizio riguardante la loro identità. Ovviamente, alcune identità sono state confermate dai diretti interessati.

La prima, ovviamente, è Licia Nunez del GF Vip, che ha una relazione con una donna e in passato è stata legata ad Imma Battaglia. Secondo nome è Aristide.

Aristide Malnati ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, rivelando di essere attratto sia dagli uomini sia dalle donne.

Chi sono i sette concorrenti gay del Grande Fratello Vip

Come anticipato, se siete curiosi di scoprire i nomi dei 7 concorrenti gay del GF Vip, è necessario fare alcune esclusioni.

Una è, ovviamente, Licia Nunez. Il secondo è Aristide Malnati che, come anticipato, fece coming out al Grande Fratello Vip, che si è dichiarato attratto da entrambi i sessi.

Il portale ha successivamente chiarito che i restanti 5 concorrenti hanno avuto a che fare, in qualche modo, con la comunità LGBT, avendo rapporti con persone dello stesso sess*.

Tra i sette concorrenti LGBT va inserita anche Fernanda Lessa, che ha ammesso nella casa di aver avuto una relazione con una donna. Alcuni utenti sospettano anche di Paola Di Benedetto del GF Vip che si è candidata con la Miss della casa per un rapporto tra donne. Ma, come anticipato, sono stati forniti alcuni indizi.

Il portale ha rivelato che uno dei concorrenti in questione si farebbe mantenere dalle donne, ma che non disdegna gli uomini della Milano per bene.

Gli utenti della rete hanno anche ipotizzato il nome di Antonio Zequila al Grande Fratello Vip, visto che il modello Roger Garth dichiarò di aver rifiutato le sue avances. Chissà se Alfonso Signorini farà chiarezza sul “mistero”, ma sicuramente stasera affronterà in puntata lo scontro tra Andrea Montovoli e Andrea Denver.