Gf Vip, Andrea Montovoli furioso | Attacco a Ivan e Denver

Andrea Montovoli rischia di essere eliminato dal pubblico per la nomination ricevuta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Finito al televoto con Elisa De Panicis, protagonista delle frasi che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano, l’attore ha cercato di capire il motivo della nomination ricevuta. Se Michele Cucuzza e Antonio Zequila gli hanno svelato subito di averlo nominato trovandolo un po’ staccato dal gruppo, Andrea Denver e Ivan Gonzalez hanno prima negato per poi confermare tutto facendo così infuriare Montovoli.

Sfogandosi con Michele Cucuzza e Licia Nunez che, dopo la crisi scatenata dal confronto con Imma Battaglia, ha ritrovato la serenità, Montovoli ha tirato fuori la propria amarezza.

“Non mi aspettavo di andare così presto e soprattutto la vigliaccheria di chi mi ha nominato. Ciò che mi infastidisce è che a differenza di Michele, che ha avuto il coraggio di parlare, loro invece hanno omesso, negando l’evidenza. Non ci sarebbe nulla di male nel dire che mi hanno nominato. Vorrei almeno sapere il perché di questa scelta”.

Raggiunto da Ivan Gonzalez e Andrea Denver, Montovoli ha detto con schiettezza ciò che pensa del loro atteggiamento: “So che tu mi hai votato, anche Andrea. Ma non avete le p***e di dirmelo, almeno abbiate il coraggio di farlo, su”. Rivolgendosi all’ex tronista di Uomini e Donne, poi, ha aggiunto: “È anche il tuo compleanno a breve, se vuoi te ne regalo un paio”. “Non ti preoccupare io ho le p***e e pure belle grosse, non ti preoccupare”, ha replicato Gonzalez.

“Io ammetto dia verti nominato. Ti spiego semplicemente il motivo. Sono entrato per ultimo e senza sapere mi hanno detto che il mio voto sarebbe stato decisivo. Mi hanno detto che c’erano due persone con il medesimo voto e io ho detto di aver legato con tutti e di aver dovuto tirare le somme. Ho legato molto con Ivan e Antonio, con tutti comunque mi sono sentita vicino. So che può essere una scusa banale, ma comunque l’unico con il quale non ho affrontato un argomento profondo sei stato tu”, ha dichiarato Denver.

“E’ bello che ci sia questo confronto, se scappi e fai il vigliacco non mi piace”, ha poi concluso Montovoli in confessionale.