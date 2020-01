Sinisa Mihajlovic si confessa a “Verissimo” – VIDEO

L’ex campione di calcio, oggi allenatore del Bologna, sta per superare la fase critica delle cure contro la leucemia ma spiega con non è stato facile

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo sanato 18 gennaio c’è Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore oggi allenatore del Bologna sta combattendo e vincendo la sua durissima battaglia contro la leucemia.

Il campione sul campo e nella vita ai microfoni del talk show, intervistato da Silvia Toffanin, ha raccontato che tutto sta procedendo per il verso giusto: “Per adesso la sto vincendo io “. Dal trapianto di midollo sono passati 78 giorni e quelli più critici sono normalmente i primi 100.

Ti potrebbe interessare: Sinisa Mihajlovic dimesso dall’Ospedale dopo il trapianto – VIDEO

Dopo, la strada dovrebbe essere fortunatamente i ,discesa.

Sinisa Mihajlovic ha raccontato come per combattere il brutto male abbia dovuto fare 13 chemio in 5 giorni e per la prima volta in vita sua ha anche ha avuto attacchi di panico. Il punto di forza per l’allenatore serbo sono state sicuramente la famiglia, ma anche gli ex colleghi che gli sono stati molto vicini.