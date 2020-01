Savino replica alla Gregoraci | “Non discrimino” | Video

Nicola Savino replica ad Elisabetta Gregoraci che ha tuonato su Instagram dopo la sua esclusione dal Dopofestival, video.

Nicola Savino non ci sta e risponde ad Elisabetta Gregoraci, furiosa per essere stata esclusa dal Dopofestival. L’ex moglie di Flavio Briatore è sicura che la sua esclusione sarebbe dovuta all’ideologia politica dell’ex marito. Il conduttore, però, ha spiegato che è stata una scelta artistica quella d’inserire Miss Keta e non la Gregoraci. “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino”.