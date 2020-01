GF Vip, marito Fernanda Lessa vs Antonella Elia | “Intoccabile”

Gf Vip, il marito di Fernanda Lessa tuona contro Antonella Elisa: “una cosa schifoze. Scene da bullismo, ma è intoccabile”.

Durissimo sfogo di Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, contro il Grande Fratello Vip e Antonella Elia. Dopo la scorsa puntata del reality, è evidente che tra l’ex modella e l’ex valletta di Mike Bongiorno non corra buon sangue. La Elia, nel nominare Fernanda, in diretta, ha dichiarato di trovarla “antipatica e di non sopportare neanche la sua voce”. Un attacco, quello della Elia, che non è piaciuto al marito di Fernanda che si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social.

Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa, attacca il Grande Fratello Vip e Antonella Elia: “una cosa schifata”

A scatenare lo sfogo di Luca Zocchi, oltre alle parole di Antonella Elia, è stata la polemica nata dall’utilizzo della parola “lesbica” da parte di Fernanda nei confronti di Licia Nunez. Il marito dell’ex modella si è così sfogato su Instagram come fa sapere il portale Gossip e Tv:

“Ieri sera sono successe cose molto spiacevoli dette dalla Elia nei tuoi confronti che… minacce, di volerti picchiare addirittura. Ti giuro, mi piacerebbe vederla come scena, almeno la abbassi di altri 20 cm” – comincia così lo sfogo del marito di Fernanda Lessa che negli scorsi giorni si è lasciata andare alle lacrime. “E soprattutto una scena ancora peggiore è stata in diretta, ma ovviamente non l’hanno pubblicata sui vari social del GF. Una scena di bullismo puro in cui lei dichiarava alla Nunez e alla Volpe, che tra l’altro cercavano di difenderti – non male come cosa -, che devi rimanere da sola, che vai lasciata sola, che vai esclusa dal gruppo”.

Luca Zocchi, inoltre, parla di “bullismo puro, una cosa schifosa, ma schifosa. Perché il bullismo va combattuto davvero, quello va combattuto. Una cosa del genere è inammissibile”.

“Ti amo piccola, so che sarai forte e stasera che ti difenderai dalle accuse che ti faranno di omofobia che insomma sono… penso da lasciare basiti”, sostiene Luca che infine chiosa: “Tu sei l’opposto lo so, benissimo e tutti lo sanno… Ti amo e stop a sto ca…zo di bullismo davvero. Quelle scene andrebbero evitate. Ovviamente nei montaggi non le mettono perché la Elia è intoccabile”, conclude.