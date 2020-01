Fenanda Lessa squalificata? | Le frasi contro Licia Nunez

Fernanda Lessa squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? L’ex modella parla della nomination di Licia Nunez usando termini che hanno scatenato il web.

Fernanda Lessa sarà squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? L’ex modella ha scatenato la rabbia del popolo del web che parlando della nomination ricevuta da Licia Nunez ha utilizzato il termine “lesbica” non ricordando il nome. La parola sarebbe stata utilizzata dalla Lessa due volte, ma se alcuni non hanno gradito il tono con cui l’ha detto, altri la difendono non vedendoci nulla di strano.

Fernanda Lessa squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? “Chi ti ha nominato? La lesbica”. La fidanzata di Licia Nunez s’infuria

Al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 animata dal confronto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis, tutti i concorrenti si sono concentrati sulle nomination. Tra le più arrabbiate, pur non essendo finita al televoto, è Fernanda Lessa che ha ricevuto il voto di Antonella Elia e Licia Nunez. A far infuriare l’ex modella, però, è stato il modo con cui è stata nominata. Nel raccontare agli altri inquilini da chi ha ricevuto il voto, Fernanda ha usato due volte il termine “lesbica”.

“Ci ti ha nominato?”, le ha chiesto Michele Cucuzza. “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”, ha risposto la Lessa.

Parlando, poi, con Andrea Montovoli, finito al televoto con Elisa De Panicis che è stata gelata da Andrea Denver, Fernanda è tornata nuovamente sull’argomento.

“Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cu, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”.

Di fronte alle parole di Fernanda, la fidanzata di Licia Nunez, sui social, ha prontamente ribattuto: “E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata?! Che direbbe la signorina?! Che quando parla ancora sbiascica. Pessima”.

La parola utilizzata dalla Lessa ha scatenato la dura reazione del popolo di Twitter, ma appare improbabile che possa scattare la squalifica.

