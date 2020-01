Ikea ritira dal mercato un bicchiere da viaggio e invita i consumatori a riportarlo in negozio per esser completamente rimborsati: pericolo intossicazione

“IKEA ritira dal mercato il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS poiché non è conforme ai requisiti dell’azienda”

Così si legge tra i comunicati del sito del celebre negozio di arredo (nonché patria delle polpette più famose del mondo di cui vi avevamo svelato l’originale ricetta in Polpette svedesi: la ricetta originale (altro che Ikea!)), pronto a ritirare dal mercato una delle sue ultime nuove uscite per difendere i propri clienti dal pericolo intossicazione.

Il prodotto dello scandalo, un bicchiere da viaggio, rischia infatti di minare la salute dei propri acquirenti. Ma come? Scopriamolo insieme grazie alle informazioni fornite dallo stesso colosso svedese.

Ikea ritira bicchiere dal mercato

Ikea si lancia alla tutela dei suoi consumatori e, scoperto il pericolo legato all’utilizzo di uno dei suoi prodotti più recentemente commercializzati, tenta quanto più rapidamente di farlo sparire dal mercato.

L’oggetto incriminato si chiama TROLIGTVIS, un bicchiere da viaggio che i test hanno svelato portare con sé un serio pericolo.

Come si legge sul comunicato diffuso dalla stessa Ikea infatti “il prodotto può rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti”. Ha preoccupare sono in particolare livelli di dibutilftalato (DBP), superiori ai limiti stabiliti e inaccettabili per un’azienda che da tempo si impegna per bandire i ftalati dai propri prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Realizzato il problema Ikea non ci ha pensato due volte e si è subito attivata per eliminare dal mercato il bicchiere in questione, ritirandolo in primo luogo dagli scaffali e chiedendo poi il supporto dei clienti per far rientrare alla base anche i pezzi già venduti.

Tutti coloro che riconsegneranno il bicchiere in negozio, come garantito da Ikea, verranno interamente risarciti e si spera che così l’allarme possa rientrare quanto più rapidamente possibile.

Temete di essere anche voi tra gli acquirenti del bicchiere da viaggio in questione? Leggiamo allora insieme il comunicato di Ikea così da scoprire come dovreste procedere.

“IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato un bicchiere da viaggio TROLIGTVIS con la dicitura “Made in India” a non utilizzarlo. Recenti test effettuati indicano che il prodotto può rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. IKEA, quindi, invita i clienti a riportare il bicchiere da viaggio al più vicino negozio IKEA, dove riceveranno un rimborso completo.

La sicurezza dei prodotti è fondamentale per IKEA. Tutti i prodotti IKEA vengono costantemente testati e devono rispettare le norme e le leggi vigenti, oltre che i requisiti interni dell’azienda stessa. Di recente IKEA ha ricevuto i risultati di alcuni test che indicano che il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS riportante la dicitura “Made In India” può rilasciare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti. Da molti anni IKEA ha deciso di bandire l’uso dei ftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti e quindi ha bloccato immediatamente la vendita dei bicchieri da viaggio, avviando al tempo stesso un’indagine. Quest’ultima ha dimostrato che i bicchieri contrassegnati con la dicitura “Made in India” possono presentare il problema segnalato e quindi IKEA ha deciso di ritirarli dal mercato nonostante il rischio di effetti negativi immediati sulla salute sia molto basso.

Il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS è in vendita dal mese di agosto 2019. IKEA invita i clienti che hanno acquistato uno di questi bicchieri da viaggio con la dicitura “Made in India” a riportare il prodotto al negozio IKEA più vicino, dove riceveranno un rimborso completo. Non è richiesto lo scontrino fiscale.

Per ulteriori informazioni, contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46.”