Andrea Denver gela Elisa De Panicis al GF Vip: “Non c’è niente tra di noi!”

Andrea Denver ed Elisa De Panicis hanno litigato durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato il modello di essere uno stratega

Stasera è avvenuto il tanto atteso confronto tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip.

Il modello ha ascoltato per la prima volta tutto quello che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto sul suo conto. Elisa ha accusato Andrea di essere un approfittatore, di osservare le situazioni che più possono fargli comodo e di metterle in atto.

“Voleva fare una storia con me ed avere come amico Ivan Gonzalez” ha esordito la ragazza. “Poi vuole affiancarsi con Rita Rusic perché è una persona potente” ha concluso.

Queste parole hanno ovviamente provocato in Andrea Denver al GF Vip un senso di rabbia. “Non è assolutamente vero” ha replicato. “E’ preciso che tra me e lei non c’è stato niente, soltanto quattro rapporti intimi!”

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe smaschera la Rai | Verità sui contratti

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GF Vip | Andrea Denver contro Elisa De Panics: “Sei una bugiarda!”

Dopo il confronto con Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip, all’ex corteggiatrice è toccato fare una faccia a faccia con la realtà e con Andrea Denver.

Quest’ultimo ha smentito categoricamente quanto affermato da Elisa De Panicis, dichiarando che lei si è inventata ogni cosa.

“Chi mi segue sui social lo sa” ha esordito il modello. “Sono una persona molto riservata. Non amo parlare del mio privato e non farei mai una cosa del genere” ha proseguito Denver. “Elisa, sei una bugiarda! Non capisco perché tu continui ad inventarti queste cose!” ha concluso Andrea Denver furioso al Grande Fratello Vip.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preferito non replicare. Anche perché tutti gli altri abitanti della casa hanno preso le difese del modello, soprattutto dopo aver visionato il lungo sfogo di Elisa De Panicis al GF Vip.

Insomma, è inutile negare che Elisa è stata una delle protagoniste indiscusse di questo appuntamento del mercoledì sera e molto probabilmente il suo nome sarà fatto nelle nomination di questa sera. Ma tutto è ancora da decidere, la serata è ancora lunga.