La primavera sta arrivando e con lei tante cerimonie da festeggiare. Ecco come realizzare delle graziose mini borsette porta confetti in feltro.

Se cercate un’idea per confezionare dei confetti da regalare ad amici e parenti in occasione di un matrimonio, una comunione o altre cerimonie, ecco un video tutorial per confezionare delle originali ed eleganti mini borsette porta confetti in feltro.

Delle borsette davvero graziose, semplici ed economiche da realizzare ma che faranno un effetto meraviglioso soprattutto se confezionate in un cesto tutte assieme. Potranno essere personalizzate nei colori e nelle decorazioni e riutilizzate come contenitori di un sacchetto profumato da appendere nell’armadio o da inserire nei cassetti.

Come realizzare le mini borsette porta confetti in feltro | il video tutorial

Per realizzare le mini borsette porta confetti in feltro, avrete bisogno di:

feltro 3 mm

fiori di feltro

confetti

bustina in PVC per alimenti

gavetta naturale

forbici

colla a caldo

Una volta ritagliato un rettangolo in feltro, seguendo le misure indicate nel video tutorial, si potranno piegare su se stesse, fermando la parte laterale con la colla a caldo. Poi si potrà decorare la parte anteriore della borsetta applicando un piccolo fiore in feltro con la colla a caldo. Si dovrà poi tagliare ed incollare il manico della borsetta che sarà quindi finita.

I confetti all’interno della borsetta potranno essere inseriti in una bustina di pvc o per un effetto più romantico in un veletto di tulle. All’esterno della mini borsetta potrà essere applicato il cartoncino con il nome e la data del festeggiato, magari con una mollettina di legno. Le mini borsette potranno essere personalizzate nei colori e nelle decorazioni.

