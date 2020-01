San Valentino fai da te | Puzzle “photo box” -VIDEO

Un regalo di San Valentino originale, fai da te e molto romantico. Un puzzle ‘photo box’ da personalizzare e riempire di regalini.

Se siete delle romantiche amanti del fai da te, non potrete perdere l’occasione di confezionare questo grazioso puzzle ‘photo box’ per San Valentino. Un dono originale, simpatico e che potrà anche essere arricchito con dei piccoli doni personalizzati.

Un puzzle fotografico che potrete realizzare con una vostra foto di coppia o con una bellissima frase d’amore o addirittura una poesia. Vi basteranno dei materiali semplici ed economici per stupire la persona amata con un dono unico per la giornata dedicata agli innamorati.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Valentino fai da te | cuore con foto magnetiche -VIDEO-

Come realizzare il puzzle photo box | il video tutorial

Per realizzare il puzzle photo box per San Valentino, avrete bisogno di:

scatoline di cartone

fotografia

striscia di pannolenci

velcro

colla a caldo

colla

Per realizzare questo grazioso e romantico puzzle photo box, avrete bisogno di reperire delle piccole scatoline in cartone, perfette quelle per i confetti. Per il photo box ci vorranno 6 scatoline perfetto per essere coperte da una fotografia 13X18.

Una volta scelta a stampata la fotografia che vorrete regalare, anche una frase d’amore, si dovrà capovolgere sotto le scatoline per poter tracciare le misure precise per il taglio della fotografia.

Una volta ritagliati i sei quadrati fotografici che andranno incollati su altrettante scatoline il puzzle sarà completo e basterà riempire ogni scatolina con una piccola sorpresa. Si potranno inserire dei cioccolatini, dei piccoli bigliettini, dei buoni per acquisti o anche dei piccoli pegni d’amore offerti al partner, insomma, si potrà spaziare con la fantasia ed il sentimento.

Le scatoline, potranno essere fermate l’una con l’altra, attraverso una cornicetta in pannolenci nel colore preferito arricchita da un fiocco o da un’altra decorazione. Oppure una volta ricostituita la foto con il posizionamento delle scatoline, si potranno incollare le scatoline l’una all’altra. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:San Valentino fai da te| cuscino a cuore in feltro -VIDEO-